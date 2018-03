Návrh, který by zavřel velké obchody o všech svátcích, je připravený

„Návrh je připravený a podepsaný všemi poslanci KDU-ČSL, ale chystáme se oslovit další kluby. Bude záležet na poslancích, kdo se připodepíše. Když se nepřipodepíší, tak to stejně předložím,“ řekl iDNES.cz Mihola.



„Když se někdo tváří, že se zastaví život, zastaví svět a nebude ani kde si koupit rohlík, tak to není pravda, protože menší obchody budou mít otevřeno, pokud chtějí,“ uvedl s tím, že myslí především na prodavače a jejich rodiny.

Kdy je zavřeno a otevřeno Svátky, kdy musí mít obchody s plochou nad 200 m² zavřeno 1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok

Velikonoční pondělí

8. května – Den vítězství

28. září – Den české státnosti

28. října – Den vzniku samostatného československého státu

24. prosince – otevřeno jen do 12:00

25. prosince – 1. svátek vánoční

26. prosince – 2. svátek vánoční Svátky, kdy obchody zůstávají otevřené Velký pátek

1. května

5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. července – Den upálení mistra Jana Husa

17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii

24. prosince – otevřeno jen do 12:00

Vyšel z toho, že zákonu o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, který v minulém volebním období prosadili společně ČSSD, KDU-ČSL a komunisté, je podle něj nejčastěji vytýkán právě chaos, že největší obchody zavřel jen v některých dnech.

„Takže by se to týkalo všech státních svátků. Žádných dalších dnů, nikdy nebyla řeč o nedělích,“ uvedl Mihola. Počítá s tím, že zákon předloží nejspíš už v průběhu dubna.

Už v lednu se poslanci zákonem o prodejní době zabývali. To šlo ale o snahu ODS, která chtěla naopak obchody otevřít a omezení týkající se nyní vybraných svátků zrušit. Zákon ale spadl pod stůl, když pro jeho zamítnutí byli poslanci ANO, komunistů, sociálních demokratů a lidovců.



Šance návrhu na rozšíření počtu dnů, kdy by obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních byly zavřené, ze současných osmi na čtrnáct, ale limituje změna složení Sněmovny oproti minulému volebnímu období. Sociální demokracie, která byla pro restrikci prodejní doby, výrazně oslabila, a naopak posílilo ANO. I když pomohlo smést návrh ODS všechny obchody opět otevřít, v minulém volebním období bylo i proti návrhu ČSSD, lidovců a komunistů.



A vicepremiér a místopředseda ANO Richard Brabec je zdrženlivý i tentokrát. „Už tenkrát kolem toho byla obrovská debata. Byla to podobná debata jako o kouření, i když možná byla méně vzrušená, a nakonec z toho vznikl jakýsi kompromis, který byl daný i složením koalice. Já nepovažuji za šťastné teď to znovu otevírat. Nechal bych to prostě tak, jak to je. Je možné se k tomu někdy vrátit,“ řekl iDNES.cz Brabec.