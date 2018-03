Poslanci začali řešit návrh SPD zakazující šíření nenávistné ideologie

20:16 , aktualizováno 20:16

Poslanci začali ve středu řešit návrh hnutí SPD Tomia Okamury změnit trestní zákoník, aby byla výslovně zakázána propagace ideologie směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásající náboženskou zášť. Za to by měl hrozit trest až pět let, stejně jako když někdo propaguje nenávistné hnutí.