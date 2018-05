ŽIVĚ: Poslanci se hádají o migraci. Na nás závisí koho přijmeme, řekl ministr

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Dokument z Marrákeše podle SPD směřuje k přiznání práva migrace jako součásti lidských práv. „Jeho součástí je i posílení globálního kompaktu o migraci, kde se jedná o nahrazení nelegální migrace přes hranice, a to legální migrací. Smluvní strany by se v něm měly zavázat k tomu, že odbourají překážky bránící migraci, a to i ekonomickým migrantům. Tento proces by měl být pod kontrolou Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a zajišťován nevládními neziskovými organizacemi, které se migrací zabývají,“ řekl poslanec SPD Radek Rozvoral.

„Samotné státy nebudou mít možnost samy rozhodovat o migrantech, ale Organizace spojených národů spolu s mezinárodní organizací pro migraci nám budou migranty vnucovat a následně celý migrační proces vymáhat pomocí různých nástrojů, jako je například právní stát v rámci rozdělování financí z evropských fondů. Vše za podpory neziskovek,“ tvrdil Rozvoral.

SPD proto navrhla vlast usnesení. „Migrační a azylová politika České republiky musí zůstat v plné rozhodovací kompetenci České republiky. My trváme na našem usnesení,“ řekl předseda SPD Tomio Okamura.

Nejedná se o právně závaznou smlouvu, oponoval SPD Metnar

Proti tvrzením poslanců z SPD se ohradil ministr vnitra Metnar. „Nejedná se o žádnou právně závaznou mezinárodní smlouvu. Žádný protokol, žádná deklarace nebyla mnou podepsána,“ uvedl Metnar.

Africké státy by podle marrákešské deklarace měly více podporovat boj proti nelegální migraci a organizovanému převaděčství. Z deklarace pro Českou republiku nevyplývají žádné nové povinnosti nebo závazky. Přesné znění dokumentu je možné najít na webových stránkách ministerstva vnitra, řekl ministr. „Pouze na České republice závisí, kdy a koho přijmeme,“ uvedl Metnar. „Způsob přijetí migrantů podléhá výhradnímu a suverénnímu rozhodnutí České republiky,“ zdůraznil ministr vnitra.

Schwarzenberg: Čínskou zeď kolem ČR nepostavíme

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek se marně snažil debatu stopnout, přerušit jednání o tomto bodu a přesunout ho na konec programu. Jeho kolega, exministr zahraničí z TOP 09 Karel Schwarzenberg, na výpady poslanců SPD reagoval trochu jinak.

„Migrace vždy byla a vždy bude. Zajisté před šestnácti sty lety obyvatelé keltských oppid zírali, když se přišel nový kmen a začal se pod Řípem roztahovat. Nemůžeme počítat s tím, že se nám podaří vybudovat čínskou zeď kolem České republiky,“ řekl Schwarzenberg.