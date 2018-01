Poslanci odmítli, aby komisi pro kontrolu GIBS vedl komunista Ondráček

Ondráček neprošel ani v jednom ze dvou hlasování, které o něm byly. A volba se tak bude muset konat znovu, přičemž může být navržen znovu on, ale i někdo jiný.

„Jsme rádi, že nebyl zvolen. Lístky jsme si vyzvedli, ale neodevzdali na protest proti tomu, koho komunisté navrhli,“ řekl šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. V čele komise by měl podle lidovců být zástupce některé z demokratických stran.

Nikdy nevyjádřil žádnou lítost, řekl o Ondráčkovi šéf Pirátů

Předseda Pirátů Ivan Bartoš se pochlubil lístkem se jménem komunisty Ondráčka, který si vyzvedl, ale neodevzdal ho a nechal si ho na památku. „Nikdy nevyjádřil žádnou lítost,“ vysvětlil Bartoš, proč podle něj lidé jako Ondráček nemají právo zastávat takovou funkci.



Předseda Pirátů Ivan Bartoš s lístkem se jménem komunisty Zdeňka Ondráčka po volbě předsedy komise pro kontrolu GIBS. Lístek si vyzvedl a neodevzdal na protest proti tomu, koho komunisté navrhli

V úterý večer, v předvečer hlasování, proti tomu, aby kontrolní komisi GIBS vedl muž, který pomáhal potlačovat prokomunistické demonstrace, protestovaly na pražském Malostranském náměstí asi dvě stovky lidí.



O Ondráčkovi poslanci rozhodovali už v prosinci, nejprve ho zvolili a po protestech opozice jeho volbu po několika hodinách zase zrušili.

Prezident Miloš Zeman se Ondráčka zastával. Řekl, že by na Ondráčkovu minulost u pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti zapomněl kvůli jeho tehdejšímu mládí. „Pokud komunisté říkají, že nemají na tuto specializaci nikoho jiného, tak vzal čert jeho minulost. Koneckonců, jestliže k pohotovostnímu pluku, který nás často honil po demonstracích, ho naveleli, tak to byl mladý kluk. A mladí kluci dělají blbosti,“ řekl Zeman.

Poslanci ale na rozdíl od Zemana Ondráčkovi to, že byl „mlátičkou“ minulého režimu, nezapomněli. Ostatně hlasovali o komunistickém kandidátovi právě v týdnu, na který připadá výročí protestů proti režimu v lednu 1989. Ty se konaly přesně dvacet let poté, co se upálil student Jan Palach, aby vyburcoval společnost z letargie pro intervenci vojsk SSSR a dalších zemí Varšavské smlouvy do Československa.