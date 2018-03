Kalousek chce přimět Babiše, aby vysvětloval Sněmovně postup proti Murínovi

„Zákon taxativně vyjmenovává případy, pro které může být generální ředitel GIBS postaven mimo službu nebo odvolán z funkce. Jsem hluboce přesvědčen, že zákon není naplněn, že k žádnému takovému případu nedošlo a že jsme svědky mocenské zvůle v přímém přenosu,“ řekl novinářům ve Sněmovně Kalousek.

Po výhrůžkách skandalizací, po něčem, co se dá nazvat vydíráním, přistoupil předseda vlády podle Kalouska ke správnímu aktu, který nemá precedens. Označil to za útok na nezávislou instituci. Sněmovna to podle něj nemůže přejít mlčením.

Na jednání grémia Sněmovny šel s tím, aby zařadilo informaci předsedy vlády o správním řízení s Murínem jako mimořádný bod. Když to nezařadí Sněmovna, bude o to usilovat jako poslanec, když se ani to nepodaří, bude shánět podpisy pro mimořádnou schůzi.

S Murínem bylo zahájeno kárné řízení kvůli podezření ze spáchání přestupku. Serveru iDNES.cz to v pondělí sdělil mluvčí inspekce Ivo Mitáček. Premiér v demisi Babiš se tak zřejmě snaží splnit podmínky pro jeho odvolání z funkce.