PŘÍMÝ PŘENOS: Sněmovna řeší vydání Svobody a Růžičky ke stíhání

Sněmovní mandátový a imunitní výbor doporučil poslancům, aby bývalého pražského primátora Svobodu ani radního Postoloprt na Lounsku Růžičku k stíhání nevydali. Svoboda stojí před odvolacím soudem v případu městské karty Opencard. Růžičku obžaloba viní kvůli údajně nevýhodnému prodeji obecního domu. Imunitní výbor argumentuje zejména kriminalizací politických rozhodnutí.



Sněmovna zřejmě schválí roční prominutí pokut, které by hrozily lékařům za porušení povinnosti předepsat recept elektronicky. Zdravotnický výbor ve středu přijetí pozměňovacího návrhu k vládní technické novele lékového zákona plénu doporučil. Předlohu by dolní komora mohla schvalovat v pátek.

Dočasné zrušení pokut za porušení povinnosti vydat recept v elektronické podobě prosadil ve výboru nový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pozměňovací návrh také předpokládá, že pokud by lékový ústav do doby účinnosti novely zahájil s některým lékařem přestupkové řízení, bylo by ze zákona zastaveno. Současný zákon předpokládá sankci až dva miliony korun.

Sněmovna po více než 2,5hodinové debatě zamítla předlohu ODS, podle které by stát musel zvyšovat obranné výdaje až na nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu. Proti byla i vláda Andreje Babiše. Kabinet mimo jiné zapochyboval o tom, zda by ministerstvo obrany dokázalo peníze utratit. Nyní se rozpočet pohybuje kolem jednoho procenta.



Poslanci ve středu také obměnili polovinu svých zástupců ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny a dvě třetiny zástupců v její dozorčí radě. V ní nakonec nebude šéf SPD Tomio Okamura, jeho hnutí na poslední chvíli jeho nominaci stáhlo, před únorovou schůzí má navrhnout nového adepta.