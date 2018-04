Zlevněné jízdné? Předvolební večírek, vyčetl Rakušan Babišovi

„Proč vláda v demisi nerespektuje usnesení této Sněmovny? A nejde tady jednom o problém platů učitelů. Ty peníze mohly jít do lepšího vybavení tříd, do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, nebo třeba do podpory dostupnosti výměnných pobytů žáků na středních a odborných školách,“ řekl při interpelacích poslanec TOP 09 Dominik Feri.

„Dovolte, abych také já učinila dotaz směřující ke stávajícímu financování slev na jízdném,“ ptala se Babiše i bývalá ministryně školství Kateřina Valachová ze sociální demokracie. A také ona připomínala, že Sněmovna v rámci projednávání rozpočtu pro rok 2018 uložila vládě, aby veškeré rezervy či dodatečné výnosy použila v roce 2018 prioritně na zvýšení platů učitelů o 15 procent od 1. září a nepedagogickým pracovníkům nejméně o 10 procent.

„Prosím vás, neříkejte, že peníze bereme učitelům. Je to lež. Takže těch 400 milionů ministerstva školství, které jsme ušetřili, jsou 300 milionů nedočerpané prostředky na mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu. Jsou to účelové prostředky vázané na uhrazení poplatků za členství České republiky v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje,“ odpovídal poslancům Babiš. A Valachovou ujistil, že závazek přidat učitelům platí.

V březnu vláda rozhodla, že nárok na slevu 75 procent ve vlacích a autobusech budou mít důchodci nad 65 let a studenti do 26 let. Slevy mají platit od 10. června, kdy se mění jízdní řády. Slevy budou stát celkově 5,83 miliardy korun, z toho 3,26 miliardy korun z rozpočtové rezervy.