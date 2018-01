Babiš čelil otázce, jak zabrání, aby Mynář a Nejedlý na Hradě dělali byznys

„Moc nerozumím tomu, proč tyto rady dáváte až teď po pěti letech, které tito pánové strávili na Hradě a jejichž značnou část jste byl ve vedení vlády,“ začala svou otázku Kovářová.



„Co jste jako místopředseda vlády dělal od roku 2014 pro to, aby nám všem pánové Mynář a Nejedlý nedělali na Hradě ostudu? Že jste o vážných problémech věděl, svědčí vaše slova z loňského jara, kdy jste mluvil o tom, že tito pánové dělají byznys na hlavu prezidenta Zemana,“ dodala poslankyně.

A pak následovala otázka. „Pokud by prezident Zeman pokračoval s pány Mynářem a Nejedlým, ale i Ovčáčkem v dalším funkčním období, co jako předseda vlády uděláte, abyste jim překazil byznys, který na hlavu prezidenta Zemana dělají?“

Vyjádření premiéra po prvním kole volby prezidenta podle informací iDNES.cz namíchlo hlavu státu a jeho okolí. Zeman demisi menšinové Babišovy vlády přijme příští týden a premiér si teď ani nemůže být jist, zda prezident dodrží slib, že ho jmenuje i podruhé. Zejména v případě, když Babišova slova o Mynářovi a Nejedlém přispějí k tomu, že s Jiřím Drahošem prohraje boj o Hrad.

Babiš si je toho vědom a dal si záležet na tom, aby už výhradu k Zemanovým spolupracovníkům „nerozmazával“. „Nerozhoduju o personálu na Hradě,“ opáčil Kovářové.

A pak začal chválit prezidenta, jehož znovuzvolení podporuje. „Já se vyjádřil hlavně k tomu, že panu prezidentovi se dává nálepka, že je proruský a pročínský a že je to strašné. Prezident dělá maximum pro naše podnikatele, abychom dělali byznys v Rusku a Číně,“ uvedl Babiš. To, že Zeman bojuje za zájmy podnikatelů, i v Rusku, i v Číně, a že má možnost být přijat na nejvyšší úrovni, je podle premiéra pozitivní.

Po prvním kole prezidentských voleb v sobotu Babiš doporučil Zemanovi, aby se zbavil některých svých poradců. V neděli pak upřesnil, že Zemanovi škodí Nejedlý a Mynář. „Možná to bylo nepatřičné, byl jsem za to i kritizován,“ připustil ve středu premiér v Rozstřelu. „Dával jsem mu recept. Přece jenom taky máme za sebou jako hnutí nějaké úspěšné kampaně, a vyjádřil jsem názor, co by měl udělat, aby vyhrál ve druhém kole.“