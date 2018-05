Za vychované dítě ženám k důchodu pětistovku navíc, navrhla poslankyně

„Víme, že ženy mívají i tak důchody až o dva tisíce korun nižší než muži. Je to také z toho důvodu, že často, když byly doma s dětmi, tak třeba věnovaly spoustu let výchově dětí a přišly třeba o kariéru, o práci, do které se třeba nevrátily, nebo se už nevrátily na stejnou pracovní pozici. A tak navrhujeme příspěvek 500 korun za každé vychované dítě,“ uvedla Golasowská.

Její lidovecký kolega Vít Kaňkovský zase navrhl to, aby se zkrátila minimální doba, kterou musíme platit důchodové pojištění a která je v České republice nyní 35 let. „Tato doba je v rámci zemí EU i mimo členských států raritní, delší dobu, a to 40 let, má pouze Bulharsko,“ řekl. Navrhl dvě možnosti, jak tuto dobu zkrátit - buď na 30 nebo na 25 let.

Původní vládní návrh, do kterého se lidovci pokusí své návrhy prosadit, počítá se zvýšením základní výměry důchodů z devíti na deset procent. „Zvýšení základní výměry důchodu se bude týkat všech důchodů, tj. jak nově přiznávaných důchodů, tak důchodů vyplácených,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová.

„Jenom pro vaši informaci: toto opatření bude znamenat do výdajové stránky státního rozpočtu přibližně 12 miliard korun,“ komentoval Jan Bauer z ODS.

Důchodcům, jimž je více než 85 let, se navíc jejich penze zvýší o tisícovku. To má stát dalších 2,2 miliardy korun.



„Považujeme za nešťastné, že vláda se intenzivně věnuje krátkodobým problémům, to znamená navýšení důchodů v horizontu volebního období, ale neřeší systém z jeho dlouhodobé udržitelnosti,“ řekl Pirát Mikuláš Ferjenčík.

Navrhl, aby poslanci přijali dodatečné usnesení, podle nějž Sněmovna upozorňuje vlády, že současné financování důchodového systému je dlouhodobě neudržitelné a žádá ji, aby do konce roku 2019 seznámila Poslaneckou sněmovnu s kroky, které v této věci učinila. Také rozpočtový výbor již přijal usnesení, podle nějž Sněmovna žádá vládu České republiky, aby neprodleně zahájila práce na přípravě změny důchodového systému.