Advokáti nebudou muset dávat citlivé informace finančním úřadům

Údaje vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz budou muset pro mezinárodní i tuzemskou správu daní předkládat jen banky. Advokáti, notáři, daňoví poradci nebo auditoři budou mit tuto povinnost jen pro mezinárodní spolupráci při správě daní.

Většina poslanců z ostatních stran (detail hlasování jednotlivých poslanců najdete zde) se postavila proti tomu, aby advokáti a daňoví poradci měli povinnost poskytovat informace Finanční správě v případech „zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že ze strany daňového subjektu, kterého se údaje a dokumenty týkají, nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti ve výši přesahující hodnotu 500 tisíc korun.“

„Česká pirátská strana kandidovala do voleb s tím, že chce omezit daňové úniky zejména u velkých korporací, které dnes používají velmi složitá daňová schémata, jejichž prostřednictvím je možné odklonit peníze, které by měly být předmětem zdanění na území České republiky,“ hájil návrh před hlasováním šéf poslaneckého klubu Pirátů Michálek.

Poprosil poslance, aby nenechali ostatní daňové poplatníky doplácet na daňové úniky těchto velkých korporací, které jsou podle něj odhadovány až na 57 miliard korun ročně. Michálek zároveň řekl, že schvalování zákona doprovází obrovský lobbing advokátní komory, ale že kdyby takové daňové úniky nebyly, nemusela by vláda vůbec zvyšovat daně.

Nakonec tedy zvítězil názor zastánců neprolamování mlčenlivosti advokátů. „Mlčenlivost advokátů je základní princip, na kterém stojí vztah advokáta a klienta. Je to princip, který tady platí celou řadu let, dokonce bych řekl, že století. A je to princip, který neprolomil ani jeden z režimů, který u nás byl,“ oponoval Michálkovi poslanec ČSSD Ondřej Veselý, sám aktivní advokát.

„Domníváme se, že se jedná o bezprecedentní prolamování advokátní mlčenlivosti, čili jedná se o protiústavní zásah,“ prohlásila také poslankyně za hnutí Starostové a nezávislí Věra Kovářová.

„Prolomit advokátní tajemství – což není výsada advokátů, to je jejich povinnost, to je ochrana klientů – a zkonstruovat zásah do ústavních práv občana na základě úvahy, že možná někdy v budoucnu by nemusela být odvedena daň, to je ve vší úctě k předkladatelům něco, z čeho musí běhat mráz po zádech,“ kritizoval návrh šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Pokud by byl tento pozměňující návrh přijat, není pochyb o tom, že bychom iniciovali ústavní stížnost. Jsme přesvědčeni, že by byla úspěšná.“

Výsledek hlasování přivítal předseda ODS Petr Fiala. „Sněmovna naštěstí neschválila návrh Pirátů ana prolomení advokátní mlčenlivosti ve věci možných daňových úniků. Žádný posvátný úmysl nemůže ospravedlnit omezení práv občana, který je v oslabeném postavení. Proto vždy platilo, že kněz při zpovědi, lékař a také advokát nikomu neříkají to, co se dozvědí od svých klientů a nesmějí být k tomu nuceni,“ sdělil iDNES.cz Fiala.

Michálek svůj návrh neprosadil, ač se na jeho stranu postavila ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová kritikům . „Zákon o praní špinavých peněz, který tu máme tak strašně dávno a byl schválen za úplně jiných ministrů a jinou Poslaneckou sněmovnou a roky tu platí, striktně zakazuje požadovat informace nebo uvádět informace, které by se dotkly nedotknutelného advokátního tajemství. To znamená, které se týkají právního zastoupení, trestního řízení. A naopak říká, které informace se uvádět mohou – třeba o zprostředkování,“ uvedla Schillerová.

Kdyý advokát bude vědět o tom, že zprostředkoval obchod kvůli praní špinavých peněz, tak by ty informace uvést měl, řekla Schillerová. Ale svoji ministryni financí ani část poslanců ANO neposlechla.