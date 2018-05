Poslanci se utkali o tři zákony o celostátním referendu. Shodu nenašli

12:42 , aktualizováno 12:55

Poslanci se pustili do boje o to, zda budou moci o některých otázkách rozhodovat sami občané místo volených politiků. Začali v pátek projednávat najednou hned tři návrhy zákona o celostátním referendu, jehož přijetí by to umožnilo, ale shodu nenašli. Zejména pro SPD je toto téma klíčové a zaseklo se na něm i jednání o vládní spolupráci s ANO.