ŽIVĚ: Poslanci se přeli o vydání Babiše a Faltýnka ke stíhání, rozhodnou v pátek

Aby se o vydání obou politiků ANO rozhodlo již ve středu, navrhoval šéf Pirátů Ivan Bartoš, ale nezískal pro to dost hlasů. Pro nebylo hnutí ANO, SPD a komunisté s výjimkou Jiřího Dolejše.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek mluvil ráno ve Sněmovně o tom, že je zdánlivě jedno, kdy o Babišovi a Faltýnkovi poslanci rozhodnou, když všechny strany s výjimkou ANO, deklarují, že budou pro vydání. Podle Kalouska to tak ale není, a to vzhledem k jednání o vládě, které je naplánováno na čtvrtek mezi hnutím ANO a hnutím SPD Tomia Okamury.

Okamura totiž v úterý poté, co Sněmovna nedala důvěru menšinové vládě, řekl, že SPD už při jednání o vládě nebude trvat na tom, že musí získat vládní křesla, aby mohla vládu podpořit, ale že nutná bude shoda o programu.

ČSSD také chtěl, aby se o vydání Babiše a Faltýnka jednalo ve Sněmovně co nejdříve. „Žádost o vydání tady máme tři měsíce a je potřeba rozhodnout co nejrychleji a nedělat kolem toho nějaké tanečky,“ řekl šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. Pro to, aby se o vydání Babiše a Faltýnka hlasovalo již ve středu, byli kromě Pirátů, TOP 09 a sociálních demokratů i lidovci, ODS a STAN.

„Já myslím, že bychom měli nechat makat i policii a je zbytečné, když už máme rozhodnutí mandátového a imunitního výboru, aby policie nemohla činit. Ať tím dříve vyvrátí všechny ty lži a pomluvy o kauze Čapí hnízdo, tak ať mají čas, ať mohou pracovat, ať je nezdržujeme od práce. Takže nevidím žádný důvod, proč bychom během několika minut nemohli oba pány vydat,“ řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Přednost dostalo jednání o azylových pravidlech, jak chtěla SPD

Když neprošel návrh Pirátů, kývla už celá Sněmovna na návrh šéfa poslanců ANO Faltýnka, aby Sněmovna rozhodla o jeho a Babišově vydání v pátek ráno. Policie žádá o vydání obou politiků ANO, protože je podezřívá z podvodu při získávání padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo.

Přednost dostal návrh Okamury, aby ve středu poslanci přednostně jednali o návrhu na změnu azylové politiky Dublin IV. „My chceme, aby co nejrychleji se rozhodlo o tom, že nebudeme souhlasit s navrhovanými změnami, co předkládá vedení Evropské unie, aby oni rozhodovali o migrantech a když je odmítneme, tak nám hrozí pokuta 200 tisíc euro, 5 milionů korun za jednoho odmítnutého migranta,“ zdůvodnil návrh již v úterý večer Okamura.

A jeho hnutí bylo připraveno vynutit si i mimořádnou schůzi. Okamura pro to sesbíral i podpisy poslanců KSČM a ODS. „My nechceme předat imigrační a azylovou politiku do kompetence orgánů Evropské unie,“ řekl ve středu ve Sněmovně šéf poslanců SPD Radim Fiala.