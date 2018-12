Vyjedou na dovolenou, vrátí se s manželem. I tak fungují podvodné sňatky

O sňatcích s cizinci ve středu informovala i Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Ve své výroční zprávě uvedla, že novým trendem v České republice se stává uzavírání fiktivních sňatků. „Z hlediska modu operandi skupina pachatelů sjednává účelové sňatky pro občany, zejména z Turecka. Díky uzavření sňatku mohou vstoupit na území Evropské unie a tam žádat o vydání dokladu k trvalému pobytu,“ píše se ve zprávě.



Policie uvedla, že k uzavření falešného sňatku cizinci nejčastěji vyhledávají a zneužívají mladé ženy i dívky, které za finanční odměnu uzavírají s muži manželství buď přímo v Česku, nebo v zahraničí.

„Prokázat tuto trestnou činnost není jednoduché, neboť pachatelé ženy neodvážejí do zahraničí násilím, naopak jim za tyto ‚sňatkové služby‘ poskytují nemalé finanční odměny. Mnohdy tyto pak tyto ženy zůstávají na území jiného státu Evropské unie, kde pracují nebo provozují prostituci v nočních klubech,“ doplnila zpráva.



Falešná láska za peníze, přes internet i jako suvenýr z dovolené

Případem uzavírání podvodných sňatků se v České republice zabývá i cizinecká policie. Od ledna do konce září letošního roku řešili policisté 32 případů v souvislosti s napomáháním k nelegální migraci. Podle mluvčí Kateřiny Rendlové se policisté nejčastěji zabývali právě napomáháním k účelovému sňatku, takových případů bylo za uvedené období čtyřiadvacet.

NCOZ ve své zprávě uvedla jako příklad jeden ze dvou způsobům, jakým se cizinci snaží dostat ze svého domova do „lepší země“. Nejvýhodnější je, když si svou manželku nemusí koupit, ale okouzlí ji sami natolik, že je žena ochotna si je vzít. A přestože se jedná o genderově nevyvážené tvrzení, jsou to v drtivé většině právě ženy, která naletí na takový typ sňatku.

„Může se jednat o známost z dovolené, nebo o někoho, koho ženy potkaly někde na internetu,“ nastínila situaci Hana Klučarová z odboru komunikace ministerstva zahraničích věcí.



Typická situace, kdy je žena oklamána, tak může vypadat jako romantický film. Češka odjede na dovolenou, užít si klidu, sluníčka a někde na pláži potká muže, který ji doslova okouzlí a svým chováním ji přesvědčí o tom, že je jiný než všichni ostatní. V jistých ohledech tak tomu skutečně je.

Manželství a cizinci Jen za loňský rok uzavřeli Češi a Češky přes 52 tisíc sňatků. Podle dat z Českého statistického úřadu (ČSÚ) bylo za loňský rok uzavřeno téměř pět tisíc sňatků s cizinci. Častěji si podle dat braly cizince Češky, své „ano“ řeklo v loňském roce 2654 žen. Zatímco ženy si vybírají muže spíše ze západu, čeští muži se orientují spíše na druhou světovou stranu. Mezi výčtem zahraničních států se ovšem objeví i země jako například Tunisko, Egypt, Brazílie, Rumunsko, Filipíny či Thajsko.

„Nejčastěji jsou to destinace a muži z destinací v západní či severní Africe, Egypt nebo Tunisko,“ doplnila Klučarová. Okouzlená žena se pak kvůli muži svých snů do zahraničí vrátí ještě několikrát, často se taky stane, že také vyhoví požadavku cizince o peníze. A když jinak dotyčný požádá o ruku, nadšeně souhlasí.

To, že byla oklamána, se dozví po svatbě a až poté, co se její manžel dostane do České republiky. „Ze strany Češky se pak v takovém případě nejedná o uzavření podvodného sňatku jako takového, žena byla pouze oklamána,“ zdůraznila Klučarová.



O takovém podvodném sňatku se české úřady dozví až tehdy, kdy se občan republiky cítí podveden a jde celou věc ohlásit na policii. „Jinak není jiná šance, jak se o něčem takovém dozvědět,“ doplnila Rendlová.

Z právního hlediska se tedy také jedná o podvodné sňatky, neboli marriage by deception. Podle mluvčí ministerstva zahraničí Michaely Lagronové se úřad setkává s takovými sňatky zejména v souvislosti s žádostmi o vydání víza. Pokud se cizinec dopustí uzavření takového sňatku, nemusí mu úřad vízum udělit. Podle Klučarová se ovšem účelovost v takových případech zjišťuje velmi špatně, neboť ministerstvo má omezené možnosti, jak se něčeho takového dopátrat.

Proti falešným sňatkům bojuje i vnitro

O něco lépe je na tom ministerstvo vnitra, které má v České republice na starost vydávání povolení k přechodným, trvalým pobytům či uznávání státního občanství.

„Existence manželství se státním občanem České republiky, konkrétně pak faktické vedení společné domácnost, je ověřována v průběhu řízení ve věci udělení státního občanství České republiky za situace, kdy je cizincem požádáno o prominutí zákonem požadované délky trvalého pobytu,“ uvedla Hana Malá z odboru komunikace ministerstva vnitra.

Pokud policie či ministerstvo zjistí, že se jedná o účelový sňatek, žádosti o vydání pobytového oprávnění nevyhoví. Úřad také může ukončit cizinci přechodný pobytu, nebo mu neudělat povolení k trvalému pobytu. Má také pravomoc požádat cizineckou policii, aby manželství s cizincem prověřila, zejména v případech, kdy cizinec zažádá o jednen z uvedených pobytů či o občanství.

„V případě podezření na účelově uzavřené manželství je situaci vždy nutné prověřit, což se děje především výpověďmi obou manželů. Dále existuje možnost prověřit soužití manželů v domácnosti Policií ČR, přesněji její návštěvou v místě bydliště manželského páru,“ uvedla Malá.

Prokazování podvodného sňatku je přitom komplikované. Někdy úřady získají podezření samy, jindy se polici ohlásí samotná podvedená žena. „Neexistuje žádná časová hranice trvání manželství, od které by bylo možno odvíjet podezření na účelovost uzavření sňatku. Toto podezření spíše závisí na okolnostech předcházejících uzavření sňatku,“ uvedla Malá.

Podle ředitelky obecně prospěšné společnost Most pro Heleny Grundmanové je prověřování svazku manželku velmi nepříjemné. „Vyhodnocení navíc nebývá někdy správné. Tam, kde je sňatek účelový, a my to víme, na to nepřijdou. A naopak někdy bývá za účelovou označena svatba, kde je vztah opravdový,“ uvedla.

Podle ní jsou některé otázky nečekané. „Nebo snad víte, jakou má barvu kartáček vaší manželky? Když nejste pohotový a nejste dostatečně inteligentní, snadno se zapletete. Naopak tam, kde účelový sňatek je, se manželé spíše na otázky připraví,“ dodala.

Falešné sňatky a vězení

„V případě, že se odpovědi obou manželů v základních věcech neshodují či úplně rozcházejí, šetření Policie ČR také nepotvrdí společné soužití, případně se dalším prověřováním zjistí nepravdivost údajů uváděných ve výpovědi, může být situace vyhodnocena jako účelově uzavřený sňatek,“ uvedla Malá.

Boj proti falešným sňatkům tak nemají úřady zcela jednoduché. Pokud žena na úřadech nahlásí, že byla cizincem podvedena a úřady jí dají za pravdu, je cizinci pouze zrušen pobyt v České republice.



Neznamená to ovšem, že by všechny případy falešných sňatků končily takto. V situacích, kdy Češky uzavírají sňatky s cizinci za peníze, se může jednat o trestní čin.

„Podmínkou toho, aby se jednalo o trestný čin, je fakt, že osoba, která k neoprávněnému pobytu napomáhá, má úmysl získat majetkový či jiný prospěch. To znamená, pokud by bylo zdokumentováno, že občan ČR uzavřel účelový sňatek s cizincem s cílem získat pro sebe nějakou finanční „odměnu“ a umožnit cizinci pobyt na území ČR, mohl by být za tento trestný čin odsouzen,“ uvedla Malá.

Lidem, kteří se dopustí takového činu, hrozí podle trestního zákoníku například až osm let odnětí svobody. Podle Klučarové je ovšem i toto pro cizince to „lepší řešení“. Pokud cizinec skončí v českém vězení, je to pro něj stále lepší řešení, než aby se vrátil zpět do své rodné země.