Smrt rozhodčího, kterého zasáhla koule, byla nešťastná náhoda, uzavřela policie

„Prošetřování tohoto případu bylo ukončeno se závěrem, že nikdo nepochybil v přestupkové ani v trestně právní rovině. Jednalo se jednoznačně o nešťastnou náhodu,“ říká mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan.

K tragické události došlo během atletických závodů v lednu v nafukovací hale na pražském Strahově. Jeden z mladších závodníků se svým hodem trefil ke kraji výseče, kde rozhodčí stál. Ten se snažil ještě na poslední chvíli uhnout, už to ale nestihl a koule jej zasáhla přímo do hrudi. „Dotyčný, když to řekneme v lidské rovině, byl v nesprávný čas na nesprávném místě,“ vysvětluje závěry vyšetřování Hulan.

K šestasedmdesátiletému muži se okamžitě seběhli závodníci i lékařka, oživovat se ho pokoušeli i za pomoci externího automatického defibrilátoru. Zanedlouho pak převzali boj o jeho život přivolaní záchranáři, kteří pokračovali v oživovacích pokusech zhruba padesát minut.

„Muž upadl do bezvědomí a nedýchal, operátorka proto zahájila s přítomnými telefonicky asistovanou resuscitaci. Po příjezdu na místo záchranáři pokračovali v oživování, ale přes veškeré snahy se základní životní funkce obnovit nepodařilo,“ uvedla tehdy mluvčí záchranky Jana Poštová.