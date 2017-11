Dillí zahalil smogový opar. Je to jako 50 cigaret denně, tvrdí lékaři

Dillí se před pár dny ponořilo do hustého oblaku smogu. Na znečištěné ovzduší tu jsou lidé zvyklí, takový mlžný opar však nepamatují. Úřady obyvatelům doporučují nevycházet na ulici. Kdo se do města vydá, měl by nosit alespoň roušku. Nejvyšší ministr Dillí Arvind Kedžiriwal prohlásil, že situace ve městě připomíná plynovou komoru.

Obyvatele Dillí ohrožují zejména polétavé částice PM2,5, které jsou třicetkrát jemnější než lidský vlas. Tyto částice se usazují v dýchacím ústrojí a způsobují zápal plic, respirační či kardiovaskulární problémy a při dlouhodobém působení i závažnější onemocnění. V posledních dnech meteorologové naměřili hodnoty až 710 mikrogramů částic PM2,5 na metr krychlový, což je jedenáctinásobek limitu Světové zdravotnické organizace.

„Polétavé částice mají zhoubný dopad na každou část vašeho těla. Hodnoty, které naměřili, se rovnají vykouření 50 cigaret za den. Plicní oddělení je plné pacientů se zápalem plic a kašlem,“ popsal serveru The Guardian hrudní chirurg Arvind Kumar. Všichni lidé podle něj při smogové situaci pociťují stažení hrdla, což je přirozený reflex, kterým se tělo brání vdechování toxinů.

Rakovina plic u nekuřáků

Dlouhodobě špatná kvalita ovzduší je patrná i na růstu počtu pacientů s rakovinou plic. „Za poslední dva roky přitom byla polovina pacientů s rakovinou plic nekuřácká. Rakovina se u nich začíná projevovat v dřívějších letech. Stále častější je také u třicátníků,“ tvrdí.

Nejhůře jsou na tom lidé, kteří musí pracovat venku. Například ti, kteří po ulicích Dillí šlapou na těžkých rikšách. Vikas Jadav do Dillí přišel před pár lety z indického státu Bihár. Dříve se na zimní měsíce těšil, práce mu šla lépe od ruky a nemusel odhánět hejna komárů.

„Teď je to ale jiné, pálí mě oči. Loni ve stejné době jsem se cítil nemocně. Nemohl jsem dýchat. Doktor mi doporučil, abych během zimních měsíců nepracoval brzy ráno,“ popisuje. To si však nemůže dovolit, právě ráno jsou jeho výdělky největší.

Kvalita ovzduší v Dillí pokulhává v podstatě po celý rok. Na vinně je prach, který do vzduchu zvedají auta, výfukové plyny, emise z průmyslových provozů, vypalování podrostu v okolí města či spalování odpadků. V zimě se situace v poslední době ještě zhoršuje. Nízké teploty a bezvětrné počasí totiž drží toxické látky u země.

Opatření, která nepomáhají

Úřady se pokouší se znečištěním bojovat. Uzavřely například několik uhelných elektráren, omezují dopravu v centru města a dokonce zakazují používat zábavní pyrotechniku během hinduistických festivalů. V praxi však tato opatření velký efekt nemají. Magazín Lancet v říjnu publikoval studii, podle které na následky znečištěného ovzduší ročně zemře asi 2,5 milionu Indů, což je vůbec nejhorší statistika ze všech zemí (celou studii v angličtině najdete zde).

Světová zdravotnická organizace (WHO) označila v roce 2014 Dillí za nejvíce znečištěné město světa. Kvalita zdejšího ovzduší je dlouhodobě horší než v čínském Pekingu (více o znečištění ovzduší v Pekingu zde). Studie z roku 2015 uvádí, že asi 4,4 milionů dětí školního věku, které žijí v Dillí, mají kvůli nekvalitnímu ovzduší nenávratně zmenšenou kapacitu plic, uvádí server Indian Express.

Veřejnost dlouhodobě tlačí na lokální úřady i na nejvyšší vedení země. Premiér Naréndra Módí se staví k celému problému vyhýbavě. Jeho ministr pro životní prostředí Harsh Vardhan ve čtvrtek prohlásil, že není důvod k panice. „Plánujte. Snažte se zůstat doma a nevystavujte své děti znečištěnému ovzduší,“ vyzval obyvatele Dillí.

Meteorologové uvádějí, že vzhledem k předpovědi počasí se situace ve městě zřejmě v nadcházejících dnech příliš nezlepší.