Šmejdi se vnutili k seniorům domů, manželé je porazili až po dvou letech

„Nikomu jsme to neřekli, stydíme se, že jsme se nechali napálit. Víme, že tady tihle podvodníci chodí a my si je pustíme do baráku,“ zdůvodňuje na chodbě před soudní síní sedmdesátiletá paní Marie, proč nechce, abychom natáčeli jejich tváře nebo v článku uvedli příjmení. „Všichni by věděli, jací jsme blbci,“ dodává sebekriticky její manžel Jiří. Oba senioři mají vysokoškolské vzdělání.



„Kdybychom řekli, přijďte zítra, tak nám to do druhého dne dojde. Ne, my jim dáme hned peníze v hotovosti,“ zlobí se Marie, když vzpomíná na to, co se u nich odehrálo v březnu 2016.



Tehdy jim domů zavolala Tereza Hlavová z firmy Maximled. „Říkala, že jsou nová úklidová firma a že nabízí za zaváděcí nízkou cenu čištění záclon nebo koberců. Řekli jsme, že bychom koberce vyčistit potřebovali,“ vypráví paní Marie.



V termínu, na němž se domluvili, zazvonil u jejich dveří muž, který se představil jako Lubomír Petr. S sebou nesl čisticí stroj. V bytě začal spotřebič předvádět a vychvalovat. Manželům nabídl, že jim ho prodá za výhodnou cenu. Nakonec je přesvědčil. „Říkal, jak je parní vysavač fantastický, kolik ušetříme peněz. Ukazoval, jak se s ním vyčistí nejen koberec, ale třeba i varná deska, prostě nás ukecal. Ještě nám k tomu nabídl gratis parní žehličku,“ vzpomíná pan Jiří.

Manželé si od něj spotřebič koupili za „akční cenu“ 7 499 korun. Když ho potom vyzkoušeli, zjistili, že naletěli. Nepořídili si totiž parní vysavač, ale přístroj, který horkou páru vyfukuje a tudíž špínu do koberce spíš zapeče, než aby ji odstranil. Dva dny po nákupu se Marie s Jiřím rozhodli od smlouvy odstoupit. Jenže firma se k převzetí zboží a vrácení peněz neměla.

Co napsala jednatelka firmy Maximled manželům: Pan Petr, který vám prodal parní čistič, vám měl celou částku vrátit sám. Jelikož je vždy vše psané na mou osobu, musím se s tím vypořádat sama. Nikdy jsem nechtěla prodávat parní čističe, ale seznámila jsem se před lety s panem Petrem a jelikož měl nějaké problémy se zákonem, nemohla být firma vedena na jeho jméno. Přijdu si, jako bych byla bílý kůň, kterého využil. Pravdou je, že jsem střádala peníze a půlka byla připravená, ale s panem Petrem jsem se pohádala a on mi vzal peníze, když jsem byla v práci, a šel si jen tak zahrát nějaké automaty. Do týdne dám čtyři tisíce korun dohromady, protože pracuji jako servírka v restauraci. Moc vám děkuji za vstřícný krok. Tereza Hlavová zdroj: e-mail ze dne 31. března 2017 adresovaný panu Jiřímu



„Když jsem prodejci zavolal poprvé, tak mi telefon ještě zvedl. Říkám mu, že to chceme vrátit, a on na to, dobře, tak nám napište, máme na to třicet dnů. Což je lež, je na to čtrnáct dnů. Říkám mu, já vám to přinesu a vyrovnáme to rovnou na fleku. On odpověděl – ne, na tu adresu to nenoste, tam nikdo není. To jsem ještě nechápal, co je to za adresu,“ popisuje pan Jiří.

Manželé poslali firmě doporučený dopis s tím, že od smlouvy odstupují. Nikdo si ho ale nepřevzal. „Tak jsem se jel do té Ocelkové ulice na Praze 9 podívat. Byl to panelák, kde byla obrovská nástěnka a tam bylo vyjmenovaných na osmdesát firem. Vůbec jsem nechápal, jak může být v tom baráku tolik firem. Pak mi nějaká paní vysvětlila, že tam ty firmy sídlí jen virtuálně,“ pokračuje nespokojený zákazník. Další dopis poslali manželé přímo jednatelce firmy Tereze Hlavové. I od ní se jim vrátil jako nedoručený.



Marie s Jiřím se obrátili na policii. Podali trestní oznámení kvůli podezření z podvodu. Policie ale případ smetla ze stolu s tím, že jde o spotřebitelský spor. Kontaktovali i Českou obchodní inspekci a sdružení dTest, ani to však k vrácení peněz nevedlo.



Až v březnu 2017, tedy rok od koupě přístroje, podnikatelka zareagovala a slíbila, že peníze vrátí (citace z e-mailu je v boxu). Slovo ale nedodržela. Manželům neposlala ani korunu.



Nakonec jim pomohl advokát v bezplatné právní poradně. Vysvětlil jim, jak mají podat žalobu.



Jednání u Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo v pátek v jedenáct hodin dopoledne. Místo určené pro zástupce žalované firmy Maximled zůstalo prázdné, nikdo nepřišel. Soudkyně Eva Němečková přečetla dokumenty, které manželé předložili jako důkaz. Ve spisu jí chyběl jen podací lístek z pošty ze dne, kdy žalobce posílal firmě písemné odstoupení od smlouvy. Pan Jiří otevřel kufřík a mezi pečlivě naskládanými věcmi lístek téměř okamžitě našel. Předal ho soudkyni i s dopisem, který se pošťáci snažili firmě Maximled neúspěšně doručit.

Vrácení peněz do dvou týdnů Spotřebitel má možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží, pokud byla smlouva sjednána mimo obchodní prostory nebo distančním způsobem (telefonicky, přes internet). Odstoupil-li spotřebitel v této lhůtě, musí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny finanční prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Pokud tak neučiní, ocitá se podnikatel v prodlení a spotřebitel se může kromě dlužné částky domáhat také zákonného úroku z prodlení stanoveného nařízením vlády č. 351/2013 Sb. zdroj: dTest



Jednání trvalo přibližně dvacet minut. Manželé na závěr zopakovali svůj návrh, aby jim firma vrátila sedm a půl tisíce korun za nevyhovující spotřebič a zaplatila jejich výlohy spojené se soudním řízením. Vyčíslili je na 1 196 korun. O pět minut později si vyslechli rozsudek. Dosáhli toho, co chtěli, firma jim musí peníze vrátit.



„Dle názoru soudu v souladu s občanským zákoníkem vzniklo žalobcům právo do čtrnácti dnů odstoupit od smlouvy uzavřené dne 8. března 2016, což žalobci také učinili. Žalovaný svoji povinnost vrátit žalobcům kupní cenu nesplnil,“ uvedla soudkyně Němečková. Firma jim musí peníze poslat, i kdyby si od nich parní čistič nepřevzala. Vzhledem k tomu, že ve sporu jde o částku do deseti tisíc korun, nemůže se Maximled proti rozsudku odvolat. Verdikt je pravomocný.

Marie s Jiřím jsou odhodláni obrátit se na exekutora, pokud firma dobrovolně nezaplatí. „Zatlouct do země,“ odpovídá Jiří na dotaz, co by dnes řekl o firmě Maximled. „Jsou to šmejdi, dvojice podvodníků. Ona (jednatelka firmy Tereza Hlavová) psala, že on (podomní prodejce Lubomír Petr) má kriminální minulost, a proto si nemůže založit firmu. To bude nějaký kriminálník, který si našel jednodušší ženskou a využívá ji jako bílého koně,“ přemýšlí paní Marie. „Člověka štve, že se nechal takhle blbě doběhnout. Kdybyste viděli, kolik jsem strávil času, než jsem nastudoval všechny ty paragrafy,“ uzavírá Jiří.