Chodci a cyklisté se sluchátky. Nešvar může zabíjet a pojišťovna nezaplatí

Minulý týden srazilo ve Vyškově na přechodu pro chodce auto mladou ženu, která tam jela na koloběžce. V uších měla sluchátka, proto neslyšela přijíždějící auto. Zraněná poté skončila v nemocnici. Koncem července se zase vážně zranila cyklistka v Hodoníně, která se sluchátky v uších nabourala do auta.

„Často se setkáváme s tím, že chodci bezhlavě vstupují do vozovky s telefonem v ruce nebo se sluchátky v uších. Dělají to ale i cyklisté nebo in line bruslaři,“ říká ředitel dopravní policie Tomáš Lerch.

„Doba je uspěchaná, lidé jsou vystresovaní, unavení z práce. Pátek bývá z hlediska nehod nejzávažnější, lidé spěchají, chtějí být doma, dokončují za volantem pracovní úkoly,“ podotkl Lerch.

Nebezpečná trojkombinace - sluchátka, kapuce, mobil

Nejhorším nešvarem je „trojkombinace“ – sluchátka na uších (minimalizují sluchové vjemy z okolí), kapuce na hlavě (zužuje zorný úhel), a mobilní telefon v ruce (poutá zrak). „Pokud se takto chodec pohybuje v provozu, výrazně zvyšuje riziko, že přehlédne nebezpečnou situaci,“ sdělil iDNES.cz pověřený vedoucí BESIP Tomáš Neřold.



„Používáním sluchátek v silničním provozu si chodci i cyklisté v podstatě vyřadí či minimalizují jeden ze základních lidských smyslů – sluch. Ten přitom v silničním provozu hraje velice důležitou preventivní roli a do jisté míry i chrání – podvědomé vnímání různých druhů zvuků a jejich intenzit je velice důležitá součást bezpečného pohybu v dopravním prostředí,“ dodává Neřold. .



V kolika dopravních nehodách sluchátka figurují nebo nakolik skutečně nehodu zaviní nelze říct, protože takové statistiky neexistují. Podobné případy ovšem nejsou výjimkou. Sluchátka v uších totiž omezují vnímání kolem nás a jejich používání v dopravě je proto velmi nebezpečné.



Lidé, kteří poslouchají hudbu, jsou ponořeni více do sebe, vytrženi od reality. Jejich mozek zaměstnává hudba, přitom by se měl na 100 procent soustředit na pohyb v dopravě a na případná rizika. Reakce na případné podněty z okolí proto trvá déle než u koncentrovaného jedince.



„Takový člověk neslyší dobře zvukové signály – klaksony motorových vozidel, zvonky cyklistů, výstražné sirény vozidel IZS, varovné vyzvánění tramvají, výstražné znamení na železničním přejezdu nebo třeba hlasitá upozornění ostatních chodců na hrozící nebezpečí,“ podotýká Neřold.

Pojišťovna nemusí zaplatit za škodu

Pokud se pojišťovna od policie dozví, že se nehoda stala, když měl chodec na uších sluchátka, zjišťuje, nakolik taková skutečnost měla na nehodu vliv. A když se jednoznačně prokáže, že ke vzniku nehody došlo kvůli hlasité hudbě ve sluchátkách, nemusí zaplatit za vzniklou škodu.

„V případě, že závěr jasně ukazuje na to, že to mělo vliv na vznik a případně výši škody, můžeme přistoupit ke krácení pojistného plnění v řádu maximálně několika desítek procent. Z praxe lze uvést, že takových případů je jen několik ročně, nejvíc je takových případů u cyklistů a in-line bruslařů,“ říká mluvčí pojišťovny UNIQA Eva Svobodová.



Mluvčí Kooperativy Milan Káňa říká, že pojišťovna zjistí jen vzácně, že by sluchátka byla jedinou příčinou, která způsobí nehodu. „Většinou k němu přistupují další porušení, například přecházení mimo přechod pro chodce, nedostatečné rozhlédnutí se před vstoupením do vozovky, chůze po nesprávné straně vozovky, a podobně,“ říká Káňa.

Zamítnutí nároku se podle něj děje jen výjimečně a to v situacích, kdy chodec v důsledku nepozornosti vkročí přímo pod kola vozidla, přičemž řidič již nemůže na vzniklou situaci jakkoliv zareagovat.

Nepozorní řidiči způsobí každou pátou nehodu

Jenže sluchátka nejsou jediný problém. Nejčastější příčinou nehod v České republice je nevěnování se řízení motorového vozidla. Tato příčina způsobí každou pátou dopravní nehodu. Ať už řidiči volají, píšou SMS, ladí radio či navigaci, zpívají si, nebo kouří cigarety.



„Řidič často usedají za volant s tím, že si vyřídí spoustu věcí. Kolikrát jsou za volantem vidět řidiči, kteří gestikulují, telefonují přes handsfree a nevnímají provoz kolem sebe,“ říká Lerch. Policisté přitom nerozlišují, z jakého důvodu řidiči nedávali pozor. Výjimkou je únava řidiče, zdravotní indispozice nebo alkohol a návykové látky.

Řidiči si často neuvědomují, že i za podobné přestupky je mohou policisté pokutovat. V případě nepozornosti za volantem lze uložit blokovou pokutu ve výši dvou tisíc korun, ve správním řízení pak až dva a půl tisíce. Stejné sankce platí i pro chodce.



„Je potřeba si uvědomit, že i chodci mají jako účastníci silničního provozu nějaké povinnosti a musí se chovat ohleduplně tak, aby neohrozili sami sebe ani nikoho dalšího,“ říká na závěr ředitel dopravní policie Lerch.