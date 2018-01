Hádka o moře mezi Slovinci a Chorvaty eskaluje, veteráni hrozí akcí

O Piranský záliv se obě země přou od nabytí nezávislosti v roce 1991. V roce 2008 kvůli tomu Slovinsko několik měsíců blokovalo rozhovory o přijetí Chorvatska do EU. V roce 2009 se vlády dohodly na arbitráži.

Mezinárodní arbitrážní soud koncem loňského června přiznal Slovinsku značnou část zálivu, který Chorvaté nazývají Savudrijskou valou, a koridor, jenž Slovincům umožňuje přístup na volné moře. Záhřeb soud ale už v roce 2015 označil za zkompromitovaný a arbitráž odmítl.

Slovinsko oznámilo, že od 30. prosince začíná arbitrážní rozhodnutí realizovat a chorvatským rybářům pohrozilo pokutami ve výši desítek tisíc eur (stovek tisíc korun), pokud budou jeho vodách lovit.

Hlídkový člun slovinské policie tento týden dokonce zastavil loď jednoho chorvatského rybáře, který vplul do sporné oblasti. „V jednu chvíli připlula slovinská policie, ale u nás byly po celou dobu dva naše policejní čluny. Slovinci nás upozornili, že se nacházíme ve slovinském teritoriálním moři a zřejmě si zapsali naši registraci,“ vylíčil událost rybář regionální televizi N1. „Pokud od nich dostanu pokutu, předám ji našemu státu,“ dodal.

Tportal.hr poznamenal, že mnozí chorvatští rybáři přestali vyplouvat na moře, když se dozvěděli o tom, že Slovinci jim hrozí vysokými pokutami.

Dáváme ti 72 hodin, varují premiéra veteráni

Ve středu se do sporu vložili chorvatští váleční veteráni. Veterán Petar Janjić, známý pod přezdívkou Tromblon (ruční granátomet), zveřejnil ultimátum premiérovi Andrejovi Plenkovićovi. „Máš lhůtu 72 hodin k vyřešení problému se Slovinskem, jinak to uděláme my,“ citoval web index.hr z textu dopisu.

Tromblon hrozí, že pokud Plenković v daném termínu věc nevyřeší, dá dohromady stovku lodí rybářů a válečných veteránů, které „ochrání chorvatskou námořní hranici se Slovinskem před nezákonným vpádem cizí policie do chorvatských teritoriálních vod“.

Plenković na Tromblonovo „ultimátum“ přímo nereagoval, ale na dopoledním zasedání vlády podle chorvatských médií mimo jiné řekl, že se chorvatská strana bude snažit držet toho, co již dříve řekla, to znamená, že se bude vyhýbat incidentům.

Pokud jde o vysoké pokuty, jimiž hrozí slovinské úřady chorvatským rybářům, poznamenal, že dávání pokut je ten nejmenší problém. „Naše policie zaznamenává všechny slovinské lodě, které vplouvají do našich vod,“ uvedl a dodal, že i Chorvatsko má všechny údaje o rybářích, a pokud na to dojde, „uchýlíme se i my k takovým krokům“.



Plenković o sporu mluvil se svým slovinským protějškem Mirem Cerarem naposledy v polovině prosince v Záhřebu, ale jejich jednání k ničemu nevedlo. Oba sice mluvili o přátelských vztazích svých zemí, ale pokud jde o spor, znovu vedli svou: Chorvatsko rozhodnutí arbitráže odmítá, zatímco Slovinsko trvá na jeho realizaci.

Chorvatská ministryně zahraničí Marija Pejčinovičová Buričová tento týden opětovně upozornila sousední zemi, aby se vyvarovala jednostranných kroků, a opět ji vyzvala k řešení sporu dialogem. Zároveň zopakovala, že Chorvatsko bude své území chránit „všemi prostředky“.