Slouží jiným ve zbrani, na Slovensku padlo první obvinění za boj na Ukrajině

13:13 , aktualizováno 13:13

Slovenská policie obvinila Slováka za to, že se na východě Ukrajiny zapojil do bojových operací proruských separatistů. Policie to oznámila na sociální síti. V zemi jde o první obvinění tohoto druhu. V případě prokázání viny hrozí muži až osmileté vězení.