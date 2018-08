Slovenka trápila sousedy hlasitou operou, po 16 letech zasáhla policie

„Majitelka domu nerespektovala ani pravomocné nařízení nejvyššího soudu, který jí zakázal hudbu pouštět,“ uvedla slovenská televize Markíza k zatčení ženy.

Vyšetřovatel ji zároveň obvinil z nebezpečného vyhrožování a navrhl uvalení vazby. Majitelka „zpívajícího domu“ nyní v policejní cele čeká na rozhodnutí soudce, zda zůstane ve vazbě, anebo ji propustí na svobodu. Přehrávání árie provázelo ve Štúrovu nesnesitelné pískání, uvedla televize Joj.

Majitelka domu čtyřminutový úryvek pouštěla stále dokola od šesti ráno do deseti večer celých čtrnáct let. Před šesti lety naštvaní Slováci svolali demonstraci v centru města. Až v roce 2015 se ulicí rozlehlo ticho, píše server Noviny.sk. To skončilo loni na podzim, kdy se z domu ozvala znovu stejná píseň, jen s o něco lepším zvukem.

Ulicí chodí policie a měří decibely

Primátor města mezitím vydal předběžné opatření, které zakazuje obtěžování občanů šířením reprodukované hudby. To však žena napadla u soudu, a tak ulicí alespoň několikrát denně projde hlídka městské policie a změří míru hluku, který z domu vychází.

Žena hudbou údajně bojuje proti štěkání sousedova psa, který však zřejmě už ani není naživu. „Odnáší to celá ulice,“ dodala Joj s tím, že hluk je jedním z nejvážnějších faktorů při vytváření stresu.

„Nedá se s ní mluvit, jen něco vykřikuje na dvoře a někdy nahoře na balkoně. Jen nadává,“ popisuje sousedka, která vzpomíná, jak si v době ticha mohla i otevřít okno. To už nejde. Milovnice opery si podle Noviny.sk také založila facebookový profil s hlavičkou Hrající dům a zveřejňuje na něm detaily o svých sousedech včetně fotografií.

Zmíněný úryvek pochází z opery La traviata, kterou v předminulém století složil Giuseppe Verdi na námět románu Alexandra Dumase mladšího Dáma s kaméliemi. V současnosti patří do repertoáru mnoha oper po celém světě.

Demonstrace za ticho. Obyvatele Štúrova týrá sousedka hudbou: