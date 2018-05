Slováci řeší vyhazovy z veřejnoprávní televize, ozval se i Kiska

„Nové vedení RTVS cíleně šikanuje, omezuje a zbavuje se dlouholetých novinářů, kteří v posledních letech zásadním způsobem přispěli k obnovení důvěry veřejnosti ve veřejnoprávní média,“ napsali redaktoři řady slovenských medií v otevřeném dopisu.



Dodali, že veřejnoprávní televizi a rozhlas normalizují lidé, jejichž kariéra se více spojuje s politickým marketingem než s povoláním novináře, a že ve vysílání se začíná projevovat cenzura. Svobodná média jsou podle autorů otevřeného dopisu základním nástrojem veřejné kontroly a umlčení novinářů a jejich nahrazení poslušnými propagandisty je prvním krokem při zavádění diktatur a totalitních režimů.

„S velkým znepokojením sleduji, co se děje v RTVS. Vyjádření redaktorů o cenzuře, propouštění novinářů za to, že projevili svůj názor, to je nepřípustné. RTVS se nesmí stát služkou politiků a je důležité nahlas a veřejně diskutovat o tom, co se v této instituci děje,“ napsal na sociální síti slovenský prezident Kiska. Dodal, že útoky na novináře a znevažování jejich práce jsou na Slovensku běžné již léta.

Propad v žebříčku svobody tisku

Podle Kisky svobodná a nezávislá média jsou důležitou a nezbytnou podmínkou demokracie a únorová vražda novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně je ranou, která se nikdy nezahojí. Slovenský prezident připomněl, že v nejnovějším žebříčku svobody tisku se Slovensko propadlo o deset míst.



Již v dubnu se téměř šest desítek novinářů RTVS otevřeným dopisem ohradilo proti poměrům v redakci zpravodajství a proti směřování této instituce. Ředitel RTVS Jaroslav Rezník se tehdy proti kritice ohradil a nespokojence označil za radikální mladé jádro zpravodajství. Následně zhruba tři desítky redaktorů RTVS napsalo dopis, že pracují svobodně.



Vedení RTVS minulý týden neprodloužilo smlouvy čtyřem externím redaktorům, kteří se v dubnu podepsali pod otevřený dopis kritizující poměry v tomto veřejnoprávním médiu. Na protest proti poměrům RTVS podalo výpověď několik jeho redaktorů. Rezníka, bývalého šéfa slovenské tiskové agentury TASR, do čela RTVS loni hlasováním v parlamentu prosadila koalice.