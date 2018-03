Kaliňák měl odstoupit dřív, úklid bude pokračovat, zní na Slovensku

„Odchod Roberta Kaliňáka musí být jen začátkem. Začátkem velkého uklízení napsal v komentáři šéfredaktor serveru Aktuality.sk Peter Bárdy. Právě pro Aktuality.sk pracoval novinář Ján Kuciak, kterého společně s partnerkou Martinou Kušnírovou zavraždil neznámý pachatel a tento zločin odstartoval na Slovensku masové protesty v ulicích.

„Odstoupil člověk, který se nikdy neměl stát ministrem. Robert Fico mu do rukou svěřil bezpečnost lidí na Slovensku a ten si z bezpečnostních složek udělal svoji soukromou armádu,“ řekl předseda hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igor Matovič.

„Oceňuji rozhodnutí ministra vnitra, mělo přijít už dávno, ale lepší pozdě něž nikdy,“ reagovala i jeho stranická kolegyně a poslankyně Národní rady Veronika Remišová. Vzhledem ke zjištění prokurátora Špirka by dle ní měla být logickým krokem i výměna policejního prezidenta.

Už před lety měl Kaliňák skončit také podle strany Svoboda a Solidarita. „Promarnil všechny příležitosti na slušný odchod. Dnes to není nic jiného, než taktizování strany Směr, která se potápí a rozpadá,“ uvedla strana SaS, podle které je Kaliňákova rezignace z hlediska očisty veřejného života od korupce a mafie absolutně nedostatečná.

„Měla by odejít celá vláda“

„Náš postoj byl jasný a známý od začátku. Jsme rádi, že hlas Mostu-Híd byl vyslyšen a Směr byl schopný přistoupit na personální změnu na takovém důležitém postu. Bylo to nevyhnutelné pro možnost uklidnění situace,“ uvedla ke Kaliňákově rezignaci strana Most-Híd.



Poslanec hnutí Jsme rodina Milan Krajniak považuje Kaliňákovu rezignaci za logické vyústění toho, co se poslední dva týdny na politické scéně děje. „Za hnutí Jsme rodina mohu říct, že kosmetické změny vlády už nepomohou. Měla by odejít celá vláda,“ řekl Krajniak s tím, že rozhodnout o budoucí vládě by měli lidé v předčasných volbách.

O předčasných volbách jako o řešení politické krize na Slovensku mluvil také šéf vládní Slovenské národní strany Andrej Danko. „Jsme připraveni na rekonstrukci vlády podle představ premiéra a prezidenta a jsme připraveni i na debaty o předčasných volbách,“ prohlásil.

Hlavu premiéra Roberta Fica žádá i Křesťanskodemokratické hnutí, potvrdil to jeho mluvčí Stano Župa. „Kaliňákovo odstoupení nestačí, protože Robert Fico zůstává předsedou nedůvěryhodné vlády,“ doplnilo hnutí Progresivní Slovensko.