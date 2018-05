Fašistická lůzo, budete se zodpovídat, napsala slovenská policie na Facebook

Elitní jednotka slovenské policie NAKA zahájila ve čtvrtek ráno v západním a středním Slovensku operaci namířenou proti extremistům. Podle uvedené zprávy provedla sedm domovních prohlídek a 12 prohlídek jiných objektů. Jde o vyšetřování a dokumentování trestných činů týkajících se extremismu, konkrétně výroby a šíření extremistických materiálů.

V reakci na to se zřejmě na Facebooku začali bouřit ostatní extremisté a začali na sociální síť psát vzkazy dehonestující slovenskou policii a měly padat i výhrůžky. S takovou odpovědí, která se pak na oficiálním účtu Slovenské policie objevila, však určitě nepočítali.

„Při zprávě o zásahu jednotky NAKA se objevilo mnoho zpráv od fašistické lůzy, která nedokáže žít s tím, že v naší zemi funguje tým odborníků, kteří bojují a budou bojovat proti extrémistickým názorům. Taková skupina lidí nepatří na náš Facebook, a každý její člen dostane ban,“ píše se v příspěvku s titulkem - Fašistická lůza nepatří na náš facebook.



„V diskusích se objevili i hrdinové, kteří otevřeně vyhrožovali policistům a jejich rodinám. Vše máme zaznamenané a budeme se tím zabývat. Myslet si, že se někdo schová za anonymní nick je stejně naivní, jako to, že se může jen tak vyhrožovat komukoliv,“ píše se dále v příspěvku. „Ty pohledy, až půjde do tuhého a budou muset vysvětlovat, jak to vlastně mysleli, budou stát za to,“ končí příspěvek.