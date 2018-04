Slovenský policejní prezident demisi nepodá, hodlá bojovat až do konce

„Odpolitizování policie, po kterém se v ulicích tak volá, je paradoxně v rámci hesel ve vztahu k mojí osobě politické. Nemyslím si, že tu rozhodují argumenty a zdravý rozum, ale hraje se na emoce a vytváří se nefunkční obraz policejního sboru,“ řekl Gašpar na dopolední tiskové konferenci, kterou svolal v reakci na včerejší odstoupení nového ministra vnitra Tomáše Druckera.

„Demisi nepodám, tento boj dobojuji až do konce. Udělám to, jen když o to budu požádán, resp. pokud mne ministr vnitra odvolá,“ pokračoval Gašpar a rekapituloval před novináři svou kariéru u policie. Mimojiné vyjmenovával všechny věci, které udělal nebo změnil. Ve funkci policejního prezidenta je Gašpar od roku 2012.