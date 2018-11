Slovenský premiér odmítá Lajčákovu demisi. V odchodu mu však bránit nemůže

Pellegrini na páteční tiskové konferenci označil ministra zahraničí za respektovaného politika světového formátu a chce ho přesvědčit, aby ve funkci zůstal. Hlava státu Andrej Kiska zatím neoznámila, zda demisi přijme.



Lajčák již minulý týden varoval svojí rezignací v případě, že Slovensko odmítne migrační pakt OSN. Usnesení proti dokumentu ve čtvrtek navzdory Lajčákově pohrůžce podpořilo 90 ze 142 přítomných poslanců slovenské sněmovny, kromě většiny koaličních zákonodárců i část opozice.

Pellegrini na páteční tiskové konferenci prohlásil, že Lajčákovu rozhodnutí rozumí vzhledem k tomu, že se ministr na sepsání migračního paktu osobně podílel v době, kdy stál v čele Valného shromáždění OSN.

„Jako předseda vlády jsem ale přesvědčený, že toto není důvod, aby rezignoval, a s podáním jeho demise nesouhlasím. Potřebujeme jeho zkušenosti i v roce 2019, a proto využiji nejbližší dny k tomu, abych se pokusil jeho rozhodnutí změnit,“ řekl premiér.

Slovenský prezident Kiska zatím neoznámil, zda Lajčákovu demisi přijme. Mluvčí hlavy státu Roman Krpelan ČTK informoval, že Kiska pozval ministra na schůzku. Jednání prezidenta s Lajčákem by se mělo uskutečnit v úterý.



S ministrem se plánuje oficiálně setkat také Pellegrini. Schůzku navrhl uskutečnit v pondělí, avšak zároveň naznačil, že spolu můžou neformálně jednat i o víkendu. Pellegrini totiž kvůli aktuální situaci zrušil víkendovou cestu do Katovic na mezinárodní klimatickou konferenci.

Kdo ho nahradí?

Pellegrini však připustil, že navzdory jeho snaze Lajčák ve funkci ministra zahraničí nejspíš skončí. „Podání demise je vážný krok a pan ministr jej učinil, demise byla doručená do prezidentského paláce,“ řekl premiér.



Pakliže by Kiska ministrovu demisi přijal, Pellegrini by na pozici šéfa diplomacie rád viděl „špičkového, profesionálního diplomata.“ Tím nepřímo vyloučil, že by na Lajčkákovo místo mohl nastoupit slovenský expremiér a předseda vládní strany Smer - sociální demokracie Robert Fico, který není kariérním diplomatem.

Podle slovenských médií projevil Fico o pozici šéfa diplomacie zájem, mluvčí strany Smer Ján Mažgút to však v pátek vyvrátil. „Pan Fico si přeje, aby Miroslav Lajčák zůstal ministrem zahraničních věcí,“ uvedl pro HNonlin.sk.

Dlouholetý diplomat Lajčák stojí v čele slovenského ministerstva zahraničí od roku 2012. Stejnou funkci zastával i mezi roky 2009 a 2010. Globální pakt OSN v debatách hájil a tvrdil, že téma zneužívají populisté, xenofobové a nacionalisté, kteří podle něj šíří bludy s cílem zvyšovat vlastní popularitu. Pakt byl připravován v době, kdy Lajčák zastával funkci předsedy Valného shromáždění OSN, ve které skončil letos v září.

Pellegrini v pátek mimo jiné řekl, že vnímá obavy ohledně zahraničněpolitické orientace Slovenska, které se objevily po oznámení Lajčákova odchodu. V této souvislosti zdůraznil, že země se bude nadále orientovat na Západ. „Chci jasně říci, že náš životní a hodnotový prostor je Evropská unie a bezpečnost naší země je spojená se členstvím v NATO. I naše ekonomická prosperita je propojena se západními ekonomikami,“ prohlásil premiér.