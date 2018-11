Genderisti skončí jako nacisté, nevyhrají. Kázal slovenský kněz Kuffa

„Istanbulská úmluva je Trojský kůň. Kdo jej přinesl na Slovensko? Paní ministryně v roce 2011. Bránou proti koni je Ústava Slovenské republiky. Zatím jsme v souladu s Ústavu. Ideologie gender jsou ti lidé, kteří hlasovali protiústavně. Hradby Tróje jsou zákony Slovenské republiky. A trojský kůň je už blízko, vždyť jsme jej pozvali - podpis znamená trojský kůň na Slovenku,“ uvedl na svém kázání v listopadu loňského roku.



„Jeden den se probudíme a gender bude závazný pro všechny a za tyto řeči, které povídám, mě zavřou. Půjdu první do vězení, ale nebojím se,“ pokračoval dál.

Marián Kuffa Je slovenský římskokatoický kněz. Působí jako představený Institutu Krista Velekněze. V roce 2015 mu řád milosrdných bratří udělil Cenu Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné.

Podle Tomáše Halíka má být kázání výkladem evangelia a povzbuzením víry, lásky a naděje. Slovenský kněz nicméně často ve svých kázáních zmiňuje bomby či hrozbu zničení rodiny.

Ve svých jiných kázání naopak uvedl, že Istanbulská úmluva je jak džus, ve kterém se skrývá ampulka s jedem. Pokud by podle něj Slovensko Úmluvu ratifikovalo, přijalo by i jed, který by zemi „zabil“. „Matka či otec, který přijme Istanbulskou úmluvu, zabije své dítě,“ kázal.

Gender jako granát

Slovenský kněz ovšem nehovoří jen o Úmluvě Rady Evropy. Ve své promluvě ze září letošního roku mluvil také o politice. „Proč nebudu volit liberály? Protože berou bomby do ruky. Nejsou to naši nepřátelé, ale chovají se jako nezodpovědné děti,“ uvedl ve svém projevu před slovenskými komunálními volbami. „Volte takovou stranu, která je otevřeně proti genderu, proti potratům, proti registrovanému partnerství. Volte tu, která je za rodinu,“ dodal.“

„O politice kněz hovořit může, pokud to ale dělá ve své roli jakožto kněze při bohoslužbě,“ uvedl sociolog Jan Jandourek. „Měl by o ní mluvit z hlediska hodnot, nikoli jako agitátor pro nějakou stranu,“ doplnil.

Istanbulská úmluva Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí neboli Istanbulská úmluva, je mezinárodní smlouva Rady Evropy, která posuzuje především všechny druhy násilí vůči ženám jako formu historicky a kulturně podmíněné diskriminace. Jinými slovy to znamená, že násilí vůči ženám bude jasně bráno jako porušení lidských práv a forma diskriminace. Zavázané státy se budou muset zodpovídat, pokud na takové násilí nebudou adekvátně reagovat. Nově definuje některé trestné činy, například vynucený sňatek, stalking či vynucený potrat. Zaměřuje se hlavně na prevenci, ochranu obětí a stíhání pachatelů násilí páchaném na druhém pohlaví. Týká se to hlavně žen, které chrání před obřízkou či před sterilizací.

Dalším z častých témat jeho kázání je gender. Ten přirovnává ke granátu. „Granát namíření proti lidem, proti rodině, proti Slovensku, proti Evropě a světu a proti Bohu.“ Tato ideologie je podle něj ukrytá právě v trojském koni. A podle něj nemá tato ideologie možnost vyhrát. „Jak fašisti, tak komunisti - ani genderisti nevyhrají,“ kázal.

„Gender je jeden ze základních sociologických pojmů, jehož používání má ve společenských vědách dlouholetou tradici a nejedná se tudíž o nic nového. Úmluva se zasazuje o odstraňování genderových stereotypů,“ píše na svých stránkách Česká ženská lobby. Podle Kuffy ovšem současné stereotypy mezi muži a ženami fungují dobře a není třeba je měnit. Zároveň podle něj nemůže nastat skutečnost, že by žena byla postavena výše než bílý muž. To by podle něj bylo proti bohu.



Pohádka o LGBT

Ve svém kázání z dubna letošního roku se mimo jiné pustil do vysvětlování, o co usilují feministky a co vlastně znamená LGBT.

„Která ze žen by nechtěla být popelka?“ nadhodil. „Všichni by chtěli být popelky, vždyť to je krásné. Istanbulská úmluva to ale otočí,“ doplnil a pokračoval v popisování situace na příkladu popelky.

„Když bral princ popelku z koně, to bylo krásné! L neznamená popelku a prince, ale popelku a popelku. Kdyby jedna seskočila z koně, tak by jí ta druhá nechytila. Dvě ženy, dvě popelky, to máte po pohádce. A co po pohádce, po rodině, po životě,“ uvedl.

„B, bisexuál. Do oběda se mi chce s popelkou, po obědě s princem. A abych nevypadal jako blázen, udělám blázny z ostatních, který by mě kritizovali a změním zákon. Podplatím zákonodárce, podplatím novináře a potom podplatím právníky, aby to otočili. A vy všichni budete blázni, když mi budete bránit být jednou s mužem, jednou se ženou. A T je, když se popelka nechá přeoperovat na prince, nebo princ na popelku.“

Podle něj komunita LGBT a feministky bojují proti „ideálnímu středu“ ve kterém stojí pouze muž a pouze žena. „Nám starým neudělá nic, ale zmagoří nám děti. Ideologie genderu je proti bohu, zdravému rozumu i proti přírodě,“ pokračoval dál. Podle něj vůbec nezáleží na tom, jak se člověk cítí, ale na tom, co je - a to buď muž, nebo žena.



Plete si pojmy

Podle odborníků nicméně Kuffa používá terminologii, která ve skutečnosti neexistuje. „Termín genderová ideologie používá on a konzervativní církevní kruhy. V oboru genderová studia pracujeme s genderovými, případně feministickými teoriemi, které zkoumají, vysvětlují a nabízejí k pochopení sociální podmíněnost toho, jak rozumíme pojmu pohlaví. Jde o velmi pestré a proměnlivé praxe, ne růžový svět buď a nebo,“ uvedla Eva Šmídová z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

„Zdá se, že pan Kuffa vůbec nezná rozdíl mezi pohlavím a socologickým pojmem genderu. Stále to ztotožňuje a ještě na absurdních přirovnáních s chovem králíků a slepic. Pojem gender totiž nepopírá biologickou rozdílnost pohlaví, ale mluví o tom, jak je u mužů a žen konstruována jejich role ve společnosti, což je něco zcela jiného,“ uvedl Jandourek.

„Manipulace, ať úmyslná, nebo neúmyslná, je také ve spojování Istanbulské úmluvy s genderovou ideologií. Pokud v ní je něco „genderového“, tak vnímání toho, že některému typu násilí jsou ženy vystaveny právě proto, že jsou ženy,“ doplnil. Zda se takovými slovy mohl Kuffa dopustit šíření falešného poplachu mezi lidmi, nicméně odborník neuvedl. Zdůraznil nicméně, že pro některé věřící jsou kázání v kostele velmi závazné.

„Mnoho věřících považuje kněze za takovou autoritu, že berou vážně i jeho výroky ohledně problematiky, které dotyčný nerozumí a nemá o ní žádné znalosti. Někteří duchovní navíc překračují i rámec toho, co církev o některých věcech oficiálně říká,“ doplnil sociolog.

Redakce iDNES.cz oslovila v této souvislosti katolickou církev na Slovensku a zeptala se, zda souhlasí se slovy z kázání Mariána Kuffy a jaký vůči němu zaujímá postoj. Mluvčí Martin Kramara redakci pouze odkázal na vyjádření arcibiskupa Stanislava Zvolenského k Istanbulské úmluvě. V něm slovenský arcibiskup vyjadřuje své stanovisko proti Úmluvě a proti agendě genderu. Podle jeho závěru z roku 2016 může dokument vyústit do porušování práv rodičů ve výchově dětí i do porušování náboženské svobody.

Ratifikace Istanbulské úmluvy vzbudila na začátku letošního roku velké vášně i na Slovensku. Křesťanské církve na Slovensku podle medií už dříve vybídly kabinet, aby odvolal svůj podpis pod úmluvou, ke kterému se země připojila v roce 2011 za vlády premiérky Ivety Radičové. Země v únoru od ratifikace ustoupila, tehdejší premiér Robert Fico Úmluvu podepsat odmítl. Česká republika má teprve rozhodnout, zda se k Úmluvě připojí, nebo nikoliv.



Na konci září se k Úmluvě v Česku vyjadřoval Petr Piťha, který ve svém kázání mluvil o tom, že pokud naše země přistoupí k Úmluvě, nastane zde nadvláda homosexuálů a lidé budou posíláni do pracovních táborů.