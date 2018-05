Nezaplatil clo, ale projevil lítost. Slováci otevřou kauzu vlivného Itala

Slovenská generální prokuratura přezkoumala 56 spisů týkajících se Italů spojovaných po vraždě novináře Jána Kuciaka s mafií ´Ndranghetou, o nichž reportér psal. V devíti případech, které řešila zejména prokuratura v Prešově v Košicích, nalezla chyby.

„To je sedmnáct procent, nemáme se čím chlubit. Některé důvody zastavení byly předčasné, jiné protizákonné a některé nechápu ani já. Třeba jeden člověk, který dovážel zboží (Diego Roda, pozn. red.), v jednom případě nezaplatil clo a daň a potom prohlásil, že nevěděl, že to má zaplatit. A to mu stačilo, aby stíhání bylo pro účinnou lítost zastavené,“ řekl generální prokurátor Jaromír Čižnár.

Policisté znovu otevřou i „skrečované“ případy dalších Italů – jeho zetě Antonina Vadaly, Diegovy dcery Daniely Valenty Rody nebo Sebastiana Vadaly. Ten je kvůli podezření z násilné trestné činnosti ve vazbě.

„Představte si, co se změnilo, když loni v září byl tento násilný čin vyhodnocen jako přestupek a nyní, když jsme se o to začali zajímat, je to trestný čin a ještě stíhaný vazebně. Odpovězte si sami, ale je tam podezření na provázání (prokuratury a policie, pozn. red.) s těmito lidmi, jinak si to neumím vysvětlit,“ uvedl Čižnár.

Policie a státní zastupitelství vyšetřovaly všechny případy na základě šesti anonymních trestních oznámení. Šlo o různé skutky, od vyhrožování až po neoprávněné nárokování vratky DPH ve výši 80 tisíc eur. Pět z osmi pochybných rozhodnutí měli na starost dva okresní prokurátoři. „Jeden vedoucí prokurátor se vzdal funkce sám, druhý sebereflexi nemá, podal jsem proto návrh na jeho odvolání,“ dodal Čižnár.



„Daňová a celní trestná činnost byla přezkoumávána v šestnácti věcech, majetková – krádeže, podvody, nevyplácení mezd či poškození věřitele – v třiceti dvou případech, násilné trestné činy jako nebezpečné vyhrožování či vydírání ve čtyřech věcech a zbylé čtyři byly zneužití pravomoci úřední osoby či týrání zvířat,“ vyjmenoval Čižnárův náměstek Peter Šufliarský.



Propojení Italů s policisty a prokurátory už prověřuje i ministerstvo vnitra. „Já nevylučuji, že se konkrétní propojení prokáže při prověřování těchto kauz nebo po otevření nových. Jinými slovy tvrdím, že se ještě najdou další věci, které byly odfláknuté. To říkám na plno. Kdybych to vyloučil, byl bych hlupák,“ sdělil Čižnár. V některých případech, ve kterých prokuratura odhalila chyby, ale hrozí promlčení.

Zmíněný Antonino Vadala je momentálně ve vazbě, kam jej poslal košický soud. Soud v Benátkách na něj totiž vydal evropský zatykač za trestné činy nezákonného obchodování s drogami. Mezi lety 2013 až 2015 podle obvinění údajně dovážel velké množství kokainu z Jižní Ameriky.



Podezření na podvody s agrodotacemi

Generální prokuratura také začala prověřovat podvody s agrodotacemi na východě země. Podle Čižnára jsou chyby ve fungování Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a na ministerstvu zemědělství. Na zneužívání dotací a jejich čerpání i na pozemky, které žadatelům vůbec nepatří či je nemají v pronájmu, upozornili také slovenští novináři.

„Ať mi nikdo neříká, že nevěděl o těchto praktikách. To se na východě Slovenska neděje týden nebo dva, ale několik roků. Nevěřím tomu, že to na PPA nevěděli,“ uvedl Čižnár. Generální prokuratura v této souvislosti prověřuje osm případů, které řešili policisté a prokurátoři v okresech Michalovce a Trebišov.

Ministerstvo zemědělství chyby odmítá. Tvrdí, že pokud ke zneužívání dotací docházelo, měla to řešit policie, prokuratura a soudy. „Vítáme iniciativu generálního prokurátora a poskytneme mu plnou součinnost,“ uvedl úřad.

Kdo má přístup ke spisu?

Prokuratura už také vyloučila, že by cílem vraždy byla Kuciakova přítelkyně Martina Kušnírová, což byla od počátku jedna z vyšetřovacích verzí. Nyní už policie pracuje jen s tím, že vrah do domu ve Velké Mači v okrese Galanta přišel zabít jen novináře. „Ona byla ve špatnou chvíli na špatném místě,“ řekl Čižnár.

Vyšetřovatelé si to myslí na základě profilu vraha, který pro Slováky vypracovali podle stop na místě činu znalci z FBI. „Ve vyšetřování nastal výrazný posun, nebudu ale konkretizovat jaký. Nebudu sdělovat těm vagabundům, kteří to mají na svědomí, kam jsme dospěli,“ zdůvodnil.

Prokuratura zároveň prověřuje, kdo má přístup k vyšetřovacímu spisu vraždy novináře a jeho snoubenky. Podle Čižnára se k dokumentům mají dostat jen prokurátoři nebo vyšetřovatelé.