Když neumře cizinec, tak mlčíte, komentoval Fico ukopání Filipínce

„Je mi to hrozně líto,“ uvedl podle portálu hnonline.sk předseda strany Směr-SD. Zároveň se však pozastavil nad tím, proč se nehovoří i o jiných případech. „Buďme v těchto věcech spravedliví. Je zvláštní, že když někoho zabijí nebo znásilní, tak o tom nemluvíte. Ale když jde o cizince, tak o tom mluvíte automaticky,“ uvedl Fico.

Acorda bude pohřben na Filipínách v sobotu, jeho tělo do vlasti převeze letadlo slovenského ministerstva vnitra. V pátek večer se v centru Bratislavy uskuteční pietní shromáždění „Spravedlivost pro Henryho“.

Henry Acorda zemřel 26. května poté, co ho na jedné z bratislavských ulic silně kopl do hlavy útočník z jihu Slovenska. Reagoval tak na to, že se Filipínec snažil chránit ženy před obtěžováním. Šestatřicetiletý Filipínec na Slovensku žil a pracoval několik let.

Podle záběrů z bezpečnostních kamer osmadvacetiletý Juraj H. z Dunajské Stredy bezvládné tělo Filipínce fotil a dal si na něj i nohu. Svědkyně incidentu listu Nový čas řekla, že útočník cizince napadl také slovně a zmiňoval jeho rasu.

Případ vyvolal odmítavé reakce veřejnosti. Soud totiž útočníka poslal do vazby až po medializaci případu. Generální prokuratura ve čtvrtek uvedla, že okresní prokurátor pochybil a bude proti němu vyvozena zodpovědnost.