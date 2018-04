Food festival i únikové hry. Které téma slohových prací byste vybrali?

Maturanti mohli psát úvahu na téma „Může být obdivuhodný i zdánlivě obyčejný život?“, úřední dopis zvaný „Školní slavnost“, zprávu z akce „Prague food festival 2018“, článek o únikových hrách, charakteristiku nezapomenutelné záporné postavy či vypravování na téma „Dobrodružství s piráty.“

„Já jsem si vybrala úvahu, zbytek témat mi moc nesedl. Ale zbytek třídy říkal, že témata byla v pohodě, většina spolužáků si vybrala vyprávění nebo zprávu o food festivalu,“ říká maturantka Viktorie Skálová.

Narazila tak na problém, na který opakovaně upozorňuje mluvčí Společnosti učitelů českého jazyka a literatury Veronika Valíková. Totiž že většina studentů si vybrala vyprávění nebo úvahu a do jiných témat se nikomu nechtělo pouštět.

„Co jsem slyšela, tak letos bude přepapouškováno, přitom je to podle mě hloupé téma. Myslím si, že bude 25 dřevěných nohou a papoušků na rameni v jedné třídě, protože vyfabulovat za necelé dvě hodiny slušné vypravování s pointou a gradací z exotického prostředí je těžké pro češtináře, natož pro studenty,“ říká Valíková.

„Úvaha je letos jednodušší než loni. Co se týče charakteristiky, to je dobré téma, ale bohužel je omezeno na několik postav. Kdyby se to rozšířilo na záporné postavy z fantasy knih či divadelních her, bylo by to šťastnější řešení. Studenti by měli víc možností a psali by charakteristiku víc, ale takto je to špatně nastavené,“ dodala.

Gymnazisté byli zvýhodněni, míní češtinářka

Také studenti hořického gymnázia psali hlavně vypravování či úvahu. Jejich češtinářka Šárka Šandová se domnívá, že oproti studentům ze středních odborných škol byli lehce zvýhodněni.

„Myslím, že některá témata pro studenty středních odborných škol nebyla moc vhodná, asi to pro ně bylo obtížnější. Jinak jsem ráda, že letos nebyl zastoupen referát, protože by u takové práce vždycky měla být opora o odbornou literaturu, což u slohových prací není možné,“ říká Šandová.

Státní maturity podle ní neposkytují podmínky pro napsání kvalitní úvahy nebo vyprávění, úřední dopis je naopak příliš jednoduchý, protože obsahoval celou osnovu.

„Témata se mi líbí. Je tam zastoupeno vše, co se učí už na základní škole. Pro nikoho, kdo chce mít maturitu z českého jazyka, by neměl být problém slohovou práci napsat. Maturita by měla být výběrová zkouška, kterou nelze mít zadarmo,“ míní češtinářka Hana Kynčlová.

Podle předsedkyně České středoškolské unie Lenky Štěpánové si někteří studenti stěžovali na malý počet témat. „Obecně převažuje mechanické učení se charakteristikám jednotlivých slohových útvarů a strach z toho, že by se žák od útvaru odklonil. Tato obava panuje především ke vztahu k úvahám, jelikož ty byly v minulých letech z hlediska hodnocení problematické,“ uvedla Štěpánová.

Osud maturantů v rukou Cermatu

Učitelé již poslali práce studentů Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), které je bude hodnotit. Ministerstvo školství se loni po pěti letech, kdy práce hodnotili učitelé, rozhodlo vrátit k systému centrálnímu hodnocení přesto, že předtím, než bylo prvně zrušeno, bylo kritizováno kvůli objektivnosti hodnocení.

Někteří učitelé ale s takovým hodnocením nesouhlasí. „Dřív jsem byla s dalšími učiteli českého jazyka ve skupině, v rámci které jsme kontrolovali práci centrálních hodnotitelů a přišli jsme na řadu chyb. Někteří studenti se proti hodnocení i odvolali,“ uvedla Šandová.

Které téma maturitní slohové práce z češtiny byste si vybrali? celkem hlasů: 471

Chybovost byla podle Štěpánové způsobena kapacitním přetížením hodnotitelů maturitních slohových prací. „Maturitní práce hodnotí v prvním kole pouze jeden hodnotitel, což z našeho pohledu může být problematické, především pak jedná-li se o zkoušku, která je pro středoškolské vzdělání naprosto stěžejní. Z toho důvodu se domníváme, že by mělo dojít k posílení této složky - kapacit hodnotitelů, případně posílení jejich motivace,“ dodala.

Maturanti povinně skládají zkoušku z českého jazyka a literatury. Druhý předmět volí mezi matematikou a cizím jazykem, kterému dávají přednost více než tři čtvrtiny středoškoláků.

Oproti loňskému roku ubyla čtyři témata. Na výběr zadání měli studenti 20 minut a na zpracování slohu 90 minut.