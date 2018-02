Za definici, jak poznat Roma, získal anticenu pro slídily i Úřad vlády

Anticeny odkazující na slavné dílo George Orwella se letos rozdávaly již potřinácté. Za dlouhodobého slídila spolek označil ministerstvo průmyslu a obchodu, které nezrušilo povinnost operátorů uchovávat data o komunikaci pro potřeby policie a dalších orgánů po dobu šesti měsíců.

Zákon o elektronických komunikacích spadá do gesce právě tohoto ministerstva. Český zákon byl přijat jako implementace evropské směrnice. Jenže směrnici už v roce 2015 zrušil Soudní dvůr EU a o rok později rozhodl, že je nepřístupné zavést do národních legislativ princip plošného a nevýběrového sběru dat.

České ministerstvo na to však nezareagovalo a zmíněná data se uchovávají dál. „Jde o velmi citlivá data o tom, kdo s kým komunikuje, ale i o podrobné údaje o pohybu každého z nás,“ upozornili porotci. Jelikož ministerstvo podle nich problém ignoruje, obrátili se na Ústavní soud. „Chopili jsme se iniciativy a na zrušení části toho zákona jsme podali podnět k Ústavnímu soudu,“ oznámil Jan Vobořil z Iuridicum Remedium s tím, že je prý podpořilo 58 poslanců.

Ocenění pro firemního slídila dostala Equa bank „za vyžadování souhlasu klientů s poskytnutím tzv. TelcoScore sestaveného z dat mobilních operátorů“. Z dat pak banka prověřovala kredibilitu klientů. Organizace rovněž zkritizovala, že souhlas nelze odmítnout.

„Vypočítávání skóre na základě nesouvisejících údajů například o pohybu člověka, o způsobu využívání mobilu, o počtu cest do zahraničí, o frekvenci výměny telefonu (...), povede v budoucnu k tomu, že naše jednání v jedné věci může mít zcela nečekané dopady v jiné oblasti,“ uvedl Vobořil.

Poslance „ocenili“ za legislativní zmetek

Kromě institucí se letos umístil i jednotlivec, a to poslanec Jiří Běhounek (za ČSSD). Podle organizace si cenu pro úředního slídila zasloužil za návrh novely zákona o zdravotních službách zavádějící neomezený přístup k elektronické zdravotní dokumentaci. Vobořil úpravu označil za legislativní zmetek. „Je s podivem, že to schválil zdravotní výbor, prošlo to Sněmovnou, Senátem i přes prezidenta,“ podotkl Vobořil.

Úřad vlády ovládl kategorii Výrok Velkého bratra za definici obsaženou v metodice ke sčítání Romů. Podle úřadu je totiž „za Roma označen takový jedinec, který se za něj sám považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností hlásil, a/nebo je za něj považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů“.

Porotci zdůraznili, že není možné označovat kohokoli za příslušníka jakéhokoli etnika jinak, než že se k etnicitě sám přihlásí. Definici proto prohlásili za neadekvátní a nepřijatelnou.

Jeden z osmičky porotců Robert Malecký řekl, že stát přišel na to, že k romskému etniku se velká část Romů radši nehlásí. Proto chtěl sčítat tak, aby to vyšlo. „Záměr byl dobrý, a to pomáhat. Ale způsob, jakým to udělali, je zcela nepřijatelný,“ řekl Malecký.

Jediná pozitivní cena za ochranu soukromí putovala k neziskové organizaci Open Whisper Systems, která vyvíjí aplikaci určenou pro šifrovanou mobilní komunikaci.