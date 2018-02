Nové vrtulníky jsou podle Šlechtové na dosah. Armáda musí zpřesnit zadání

Velení armády má po pátečním jednání se Šlechtovou a všemi jejími náměstky upřesnit specifikace požadovaných vlastnostmi nových vrtulníků, potvrdil natoaktual.cz Petr Sýkora s tiskové služby ministerstva obrany.

„Po dvou letech je nutné se pohnout z místa, a k tomu jsem vydala jasné úkoly. Zásadní pro mě je jistota, že budeme dobře připraveni. Zpřesnění specifikací, na kterém jsme se na dnešním jednání shodli, je správným krokem ve správný čas,“ uvedla Šlechtová.

Armáda čeká na dodávku celkem dvanácti nových víceúčelových vrtulníků. V nejužším výběru dosud s největší pravděpodobností zůstávaly dva typy strojů - UH-1Y Venom amerického výrobce Bell a AW139M italského výrobce AgustaWestland. Ministerstvo obrany dříve avizovalo, že chce zakázku v hodnotě až 15 miliard korun zadat na základě mezivládní dohody.

Nahradí stroje ruské výroby

Šlechtová po nástupu do čela ministerstva ale uvedla, že nabídky, které obrana dostala při marketingovém průzkumu, neodpovídají zadaným požadavkům, protože je nelze splnit. Nemyslí si, že česká armáda potřebuje něco, co ani není na trhu. Náčelník generálního štábu Josef Bečvář ale odmítl, že by armáda měla nereálné požadavky.

Zpřesnění specifikací vrtulníků by mělo umožnit výrobcům splnit požadované podmínky. Nové stroje mají sloužit pro přepravu vojáků, přímou podporu pozemních sil, průzkum, odsun zraněných a v případě potřeby i v rámci Integrovaného záchranného systému na území ČR.

Součástí kontraktu má být také výstroj a vybavení, včetně výzbroje a munice, logistická a servisní podpora po dobu celého životního cyklu a výcvik leteckého personálu.

„Voják je u mě vždy na prvním místě. Jsem si vědoma potřeb armády a mým cílem je co nejrychleji zajistit generační výměnu zastaralých strojů za nové a perspektivní vrtulníky ve standardech NATO. Očekávám, že jak velení armády, tak i širší vedení resortu nyní přípravu projektu dokončí, abychom mohli co nejdříve rozhodnout o způsobu zadání,“ konstatoval po pátečním jednání Šlechtová.

České armáda v současnosti používá dohromady 41 vrtulníků ruské výroby Mi-8, Mi-17 a Mi-24/35. Provozovat je chce až do roku 2023. První nové stroje by podle původních plánů mohly být zařazovány do výzbroje od roku 2020.