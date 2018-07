Exministryně Šlechtová navrhne, aby každý člen vlády musel mít prověrku

„Každý ministr, ba co jen ministr, každý člen české vlády by měl mít bezpečnostní prověrku minimálně na stupeň tajné. Někteří i NATO secret,“ napsala Šlechtová na Twitteru s tím, že si klade otázku, zda by prověrku vůbec někdo z české vlády získal. „Navrhnu do zákona,“ napsala.

Sama prověrku od NATO má, jen už je jí teď k ničemu, když jí premiér Andrej Babiš do své druhé vlády už nevzal a ministrem obrany se stal místo ní Lubomír Metnar. „Teď si ji tak akorát můžu doma zarámovat a pověsit na zeď,“ glosovala to, když opouštěla vládu. I nové koaliční, a už bez ní, ale dala důvěru.

Nápad kontrolovat ministry krátce po slovech o kontrole poslanců

S nápadem na prověrku ministrů přišla poslankyně ANO Šlechtová jen pár hodiny poté, co Babiš novinářům po rezignaci již druhého ministra kvůli opisování při psaní závěrečných prací na vysoké škole přišel s tím, že by se měly zkontrolovat diplomové práce všech poslanců.

„Možná bychom se něco dozvěděli a doufejme, že bychom pak byli usnášeníschopní,“ uvedl premiér. Vlastně tím jinými slovy řekl, že většina poslanců by při kontrole jejich prací na vysoké škole neprošla.

Nemyslím, že je to nutné, odmítl nápad Hamáček

A co si o možnosti, že by museli mít prověrku, myslí sami ministři? iDNES.cz se zeptal těch, kteří přišli na tiskovou konferenci po středečním jednání vlády.

„Mně by to nevadilo, kdybychom dospěli k závěru, že je to potřeba. Nicméně je pokládám současný systém za vyhovující,“ opáčil Jan Hamáček, šéf ČSSD a ministr vnitra, který zároveň vede ministerstvo zahraničí. Na slova Šlechtové, že ona má prověrku NATO, reagoval pro iDNES.cz, že ona ji jako bývalá ministryně obrany jako jediná ze členů vlády potřebovala, protože jinak by ji nepustili do centrály Severoatlantické aliance. „Abychom teď začali zavádět prověrky pro ministry, já nemyslím, že to je nutné,“ uvedl Hamáček.

Vicepremiéra a ministra životního prostředí za ANO Richarda Brabce nápad Šlechtové překvapil. „Šlo to navrhnout i z pozice člena vlády,“ glosoval to. „Je dlouhodobý úzus, že ministr jako politik má statut, že je ze zákona bez prověrky zproštěn,“ řekl Brabec. „Tuším, co by mě čekalo, nebráním se tomu,“ řekl ministr školství Robert Plaga.