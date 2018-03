Bečvář skončí ve funkci šéfa generálního štábu, nahradí ho Opata

„Novým náčelníkem generálního štábu bude generálporučík Aleš Opata. Je to generál, který velel několika kontingentům na zahraničních misích v Kosovu nebo v Afghánistánu. Rozhodla jsem se pro to, protože má generál Opata respekt vojska a vojáků. Generálu Bečvářovi bych chtěla poděkovat za službu státu i vlasti ve funkci náčelníka generálního štábu armády České republiky,“ oznámila Šlechtová na tiskovém brífinku.

Ministryně navrhne, aby Bečvář skončil ve funkci k 30. dubnu.

„S panem prezidentem jsem včera svůj návrh projednala. Generálu Bečvářovi končí v červnu závazek a já mu moc děkuji za vše, co pro naši armádu udělal. Nejen ve funkci nejvyšší, ale i za desetiletí své vojenské kariéry odvedl velký kus práce,“ uvedla ministryně.

Karla Šlechtová a Josef Bečvář

Bečvář situaci nechtěl komentovat. Měl by se setkat ještě s prezidentem Milošem Zemanem. Kdy by se schůzka měla konat, generální štáb neupřesnil. Ke svému nástupu do funkce se nevyjádřil ani Opata. Podle zástupců štábu je tento týden na dlouhodobě plánované rehabilitaci.

Návrh na odvolání Bečváře předloží vládě příští týden ve čtvrtek, nový náčelník by se podle ministryně měl ujmout funkce 1. května letošního roku.

Následující dva měsíce do ukončení závazku generála Bečváře bude standardně docházet k předávání funkce.

Opatovým prvním úkolem bude reorganizace velení české armády. Šlechtová chce s novým šéfem generálního štábu řešit také vyzbrojování. „Budu se s ním bavit o velkých akvizicích, které armáda bude potřebovat,“ uvedla.

Ministryně už dříve novinářům řekla, že hodlá navrhnout nového náčelníka generálního štábu, který by měl také provést další změny štábu. Svůj návrh v lednu projednala s premiérem v demisi Andrejem Babišem i s některými členy sněmovního výboru pro obranu. S dalším postupem čekala na schůzku s prezidentem.

Se Zemanem se Šlechtová setkala ve středu. Schůzku ale pro média nekomentovala. „Já jsem tu informaci nemohla včera veřejně sdělit, musela jsem ji nejprve oznámit panu generálu Bečvářovi,“ vysvětlila Šlechtová.

Dodala také, že prezident Zeman je s výběrem Opaty spokojený.

Po projednání vládou ministryně návrh představí výboru pro obranu Sněmovny.

„Je mi ukládáno ho projednat, není povinností, aby byl schválen,“ dodala Šlechtová. Ještě ve čtvrtek se chce ve Sněmovně sejít s předsedkyní výboru Janou Černochovou (ODS), aby domluvily termín projednání.

Černochová návrh na změnu v čele generálního štábu uvítala.

„Generál Opata je velmi schopný voják, který prošel řadou nasazení, má zkušenosti s velením i štábní prací a má respekt armády,“ uvedla pro média. Šéfka výboru pro obranu očekává, že Opata se bude soustředit na modernizaci armády a nákupy nového vybavení. Je spokojená s tím, že Šlechtová volbu předem konzultovala. „Jsem ráda, že nominace generála Opaty má širokou podporu nejen politickou, ale i odbornou,“ uvedla.

Předchůdce Šlechtové Martin Stropnický nehledal Bečvářova nástupce kvůli sněmovním a prezidentským volbám a Bečvářovi mandát prodloužil o rok.

Podle informací ČTK devětapadesátiletý Bečvář požádal o další prodloužení mandátu do konce letošního roku už ministra Stropnického, ale ten po dobu svého působení na obraně nerozhodl.

Šlechtová uvedla, že novou žádost o prodloužení Bečvářova působení odmítla i kvůli tomu, že Bečvář dosáhl důchodového věku. „Prodlužování závazku napodruhé není dobré ani jako signál pro vojáky,“ řekla Šlechtová. „Pana armádního generála Bečváře maximálně respektuji, ale každý se musíme smířit s tím, co už jsme udělali,“ dodala.