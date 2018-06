Šlechtová se loučila s vojáky s nábojnicí na krku, vylezla na tank

Šlechtová, která na armádní cvičiště Zadní Bahna v Brdech u Strašic na Rokycansku dorazila v maskáčové čepici s nápisem „ministryně obrany“ či přívěskem v podobě nábojnice, se fotila s vojáky i svými fanoušky. Vylezla také na tank.

„Je to moje poslední akce končícího ministra obrany ČR v demisi. Při této příležitosti bych se s vámi ráda rozloučila. Je zde celá řada vojáků, se kterými jsem za poslední půlrok strávila mnoho času, mnoho hodin papírování, mnoho hodin vymýšlení, co s našimi vrtulníky, co s našimi radary, co s modernizací pandurů a co s našimi tanky. Mohu vás ujistit, že v plánu ministerstva obrany jsou pozemní síly naší prioritou,“ uvedla v tiskové zprávě Šlechtová.

Karla Slechtova (Twitter) @SlechtovaKarla Bahna 2018! Ukazka nasich pozemnich sil. Moc dekuji za mnoho pozitivnich slov a dekuji vojakum za jejich slova. Ani jsem v dobe medialniho lynce nevedela, ze za mnou tolik stojite. Hodne to pro me znamena. Dekuji!! https://t.co/MSYYgMCoL3 odpovědětretweetoblíbit

Na Twitteru posléze poděkovala za pozitivní ohlas a vzkázala, že tolik podporujících slov dlouho neslyšela.

O jejím konci v čele ministerstva obrany média spekulovala několik týdnů, Šlechtová jej potvrdila v pátek po rozhovoru s premiérem Andrejem Babišem. Resort povede dosavadní ministr vnitra Lubomír Metnar. Prezident Miloš Zeman menšinovou vládu ANO a ČSSD podporovanou komunisty jmenuje ve středu ráno.

Na přehlídku historických i současných vojenských operací Bahna dorazily desetitisíce lidí. Návštěvníci mohli vidět průlety stíhaček, výsadku z vrtulníku či zásahovou jednotku policie v akci.