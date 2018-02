Modernizace dělostřelectva se odkládá. Obrana ruší zakázku na houfnice

O modernizaci 22 samohybných houfnic Dana rozhodla vláda loni v červenci. Podle předpokladů ministerstva obrany měla být smlouva podepsána ještě v září a letos měl 13. dělostřelecký pluk v Jincích podle plánu dostat první modernizovanou houfnici.

Podobně jako další velké zakázky, například pořízení dvanácti vrtulníků nebo radarů, ale bylo uzavření smlouvy posunuto. Modernizace dělostřelectva se tak pravděpodobně zdrží.

Fotografie

Zrušení zakázky potvrdil zástupce holdingu Czechoslovak Group (CSG) Andrej Čírtek. Tendr asi za 1,23 miliardy korun bez DPH měla získat firma Tatra Trucks, která pod CSG patřící zbrojařskému podnikateli Jaroslavu Strnadovi spadá.

Ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) ale rozhodla, že zakázku zruší. Důvodem má být to, že houfnice Dana neodpovídají ráži a dostřelem standardům NATO. „Modernizovat je jen kvůli zásobám munice ve skladech - jak je mi odůvodňováno - není řešení, ani to neopravňuje případnou veřejnou zakázku,“ citoval ministryni server Euro.cz.

Podle ministerstva obrany tento týden kvůli zrušení zakázky proběhnou jednání s generálním štábem. Jaký bude postup, zatím nelze předjímat. Ministryně obrany Šlechtová se údajně nebrání nákupu „většího počtu nových děl splňujících standardy NATO“.

Zásoby munice za 3,6 miliardy

O takové variantě už ministerstvo obrany před časem uvažovalo. Nákup 50 nových děl, která by měla shodnou ráži, a tedy i munici se spojenci z NATO by ale stál až 10 miliard korun. Při přechodu na jiný typ houfnic by armáda navíc odepsala zásoby munice za zhruba 3,6 miliardy korun, která by v tu chvíli byla k ničemu.

ShKH v. 77 DANA Max. dostřel: 18 km

Boj. hmotnost: 29,5 t

Max. rychlost: 80 km/h (25 km/h v terénu)

Dosah: 800 km (400 km v terénu)

Rychlost střelby: 4 rány/min

Náměr: -4° až +70°

Odměr: 45°

Obsluha: 5 Zdroj: AČR

Samohybná kanónová houfnice 152 mm ShKH vz. 77 DANA byla vyvinuta v sedmdesátých letech minulého století. V dnešních ohledech proto už značně zastarává nejen krátkým dostřelem, ale také systémem řízení palby nebo ráží, která není kompatibilní s municí NATO. Alianční dělostřelecké systémy používají ráži 155 milimetrů, kdežto Dana má ráži 152 milimetrů.

„Modernizace zajistí armádě kvalitní dělostřeleckou techniku odpovídající standardům NATO, navíc s několikanásobně nižšími náklady oproti pořízení nových systémů,“ argumentoval loni tehdejší ministr obrany Martin Stropnický (ANO).

Součástí modernizace mělo být například zvýšení balistické ochrany kabiny, navigační zařízení, poloautomatický systém řazení, balistické počítače, topení, klimatizace a granátomety. Mimo jiné se tak měla zvýšit bezpečnost osádky, dostřel munice a zrychlit samotná střelba.

Zakázku dostala kopřivnická Tatra, protože vyrábí podvozkové části samotných děl a je podle ministerstva jediná na českém trhu, která je schopna provést modernizaci v požadované kvalitě podle potřeb armády.