Pijanům na šlapadlech hrozí pokuta až sto tisíc, na skútru dokonce vězení

Zdá se totiž, že řada z nich ani neví, že i na vodě platí stejná pravidla jako na silnici, alespoň pokud jde o pití alkoholu. Ve chvíli, kdy jim dávají policisté nebo pracovníci Státní plavební správy dýchnou, tak výletníci často vypadají zaskočeně. Překvapeně se tvářila i trojice mladíků, jejichž šlapadlo odchytili pražští policisté na Vltavě přímo před kamerou iDNES.cz.

Nezáleží totiž na tom, jestli člověk zrovna řídí v posledních letech tolik obávaný vodní skútr třeba na Orlíku, nebo právě šlapadlo pod Národním divadlem, v hledáčku policie bude tak jako tak. A pokud nadýchá, čeká ho až stotisícová pokuta. Když bude navíc řídit plavidlo, které podléhá registraci, může skončit i ve vězení.

Opilec za kormidlem lodi či za řídítky skútru může skončit ve vězení

Je to podobné jako v autě, a dost tedy záleží na tom, kolik alkoholu v krvi člověk zrovna má. Pokud do jednoho promile, jde o přestupek, který řeší Státní plavební správa. „Jakou pokutu mu dají, je zcela na nich. Posuzují, jestli měl dříve nějaký přestupek, jak se chová, kolik nadýchal a tak dále,“ vysvětluje vedoucí pražské poříční policie Radek Trojan.

To platí pro všechny, ale když účastník plavebního provozu nadýchá více než jedno promile, záleží už na tom, co zrovna řídí. Pokud šlapadlo, kánoi či další plavidlo, které nepodléhá registraci, zůstává celá věc v přestupkové rovině. Pokud však řídí například skútr, motorový člun či loď, může obviněný skončit až před soudem.

„Pak je to věc státního zástupce. Posuzuje se míra nebezpečnosti, a pokud na to bude nahlížet tak, že nebezpečnost byla splněna, může mu skutečně navrhnout nějaký trest za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Jestli ale soud uzná dotyčného vinným, to nelze předjímat,“ říká Trojan.

Státní zástupce může také stíhání zastavit s tím, že míra nebezpečnosti byla menší než malá a vrátit případ zpět k projednání jako přestupek.

Pít nesmí ten, kdo plavidlo řídí

U plavidel, které nepodléhají registraci, je podle Trojana také důležité, kdo je zrovna řídí. Právě pro vůdce plavidla totiž zákaz pití platí. „V případě šlapadla je to ten, kdo v dané chvíli drží páku kormidla. Na kánoi se to bere tak, že kormidelník je ten vzadu. Pokud loď naopak podléhá registraci, nesmí pít žádný z členů posádky a za to, že to tak skutečně je, odpovídá kapitán nebo vůdce plavidla,“ vysvětluje Trojan.

Na otázku, jestli se policisté zaměřují na nějakou konkrétní skupinu plavidel, odpověděl, že nikoliv. „Kontrolujeme je tak, jak nám kdo padne do ruky, neděláme rozdíly. Pouze když víme o někom, kdo už dříve pokutu dostal, tak si ho v následujícím období znovu prověříme,“ dodává Trojan.



Naproti tomu Státní plavební správa má jasné favority. „Například šlapadla kontrolujeme jen skutečně ojediněle. Máme na celou republiku omezený počet pracovníků, takže musíme prověřovat hlavně plavidla s vlastním strojním pohonem,“ říká ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová.

Uvést přesnou statistiku pokut za požití alkoholu na vodě je obtížně, už kvůli tomu, že je mohou udělovat jak policie, tak Státní plavební správa. Jen během loňské akce s názvem Voda 2017 zkontrolovali policisté více než sedm set plavidel a zjistili přibližně devadesát závad. Prověřili také 75 půjčoven lodí a více než šest set vůdců plavidel, z nichž bylo osm pod vlivem alkoholu.



Piráti se pokoušejí o změnu zákona, chtějí vodáky nechat pít

Nutno také dodat, že pravidla užívání alkoholu na vodě by se mohla brzy změnit. Ve Sněmovně totiž v současnosti leží návrh Pirátů na zrušení pokut pro vodáky za jízdu pod vlivem alkoholu, který by se měl týkat i řidičů šlapadel.

Vláda sice již uvedla, že tento návrh nepodpoří, ale sama chce předložit vlastní novelu zákona, která umožní konzumaci alkoholu v rozumné míře pro vodáky, cyklisty nebo lyžaře. „Chápeme, že tito lidé mají chuť na pivo v rozumné míře. Proto chceme předložit novelu,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).