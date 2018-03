Asi nejsme takoví kamarádi, říká o nařčení Rusů bývalý ministr Svoboda

„Česká republika drží spojenectví s Velkou Británií a s ostatními státy Severoatlantické aliance a Evropské unie a situace kolem Skripala je strategická hra, která se snaží roztáčet kolo konfliktu, napětí, sankcí,“ řekl iDNES.cz Cyril Svoboda. „Svědčí to o tom, že s Ruskem nejsme takoví kamarádi, jak to u nás někteří prezentují,“ dodal.

Podle bývalého diplomata Petra Koláře, který působil jako velvyslanec ve Spojených státech a Rusku, Česko zatím v souvislosti s otravou agenta Skripala postupuje slušně (více o nařčení Ruska čtěte v článku Skripala mohl otrávit jed z Česka, tvrdí Moskva). Ocenil, že ministr zahraničních věcí Martin Stropnický na situaci okamžitě reagoval na Twitteru a útok odsoudil.



„Dále by měl komunikovat s naší ambasádou v Moskvě, v Bruselu a všude možně, což se předpokládám děje. Nekontroluju, co dělá, ale domnívám se, že jeho instrukce, jak se chovat, šly přímo na naše diplomaty,“ popsal pro iDNES.cz Kolář.

Ministr Stropnický si na středu předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského, aby výrok ruské diplomacie vysvětlil (podrobnosti čtěte v článku Stropnický předvolal ruského velvyslance).

VIDEO: Poslanci TOP 09 vyzvali Stropnického, aby zvážil vyhoštění ruských diplomatů

„Asi by bylo docela záhodno, kdyby se tím zabývala vláda a přijalo se nějaké vládní prohlášení, případně usnesení,“ doplnil Kolář. Poslanci ANO, KSČM a SPD však v úterý ve Sněmovně odmítli, aby dolní komora parlamentu ruské nařčení projednávala a odsoudila.



Vládu k zaujetí stanoviska vyzvala ve společném prohlášení i skupina jednatřiceti senátorů včetně předsedy horní komory Milana Štěcha. Tvrzení ruského ministerstva zahraničí je podle senátorů bezdůvodným a bezdůkazným obviněním.

Podle Koláře by se vláda také měla pokusit limitovat současného prezidenta v osobních aktivitách. „Nemyslím si, že je dobré, když se prezident bez konzultace s vládou uchyluje třeba k tak vstřícné gratulaci prezidentu Putinovi k jeho znovuzvolení,“ řekl bývalý diplomat.

Británie o vyhoštění ruských diplomatů nepožádala

Podle britského velvyslance v Česku Nicholase Archera britská premiérka Theresa Mayová v parlamentu vyzvala spojence k podpoře a odpovídající reakci. „S českou vládou je v tuto chvíli situace taková, že žádáme o to, aby české úřady uvažovaly o tom, jak nám mohou vyjádřit solidaritu,“ uvedl Archer.

Ministerstvo zahraničí ovšem žádnou žádost Velké Británie o vyhoštění ruských diplomatů z České republiky v souvislosti s otravou dvojitého agenta Skripala neobdrželo, potvrdila pro iDNES.cz mluvčí resortu Michaela Lagronová.

Kolář nastínil, jaký postup by v takovém případě následoval. „Obvykle bývá předvolán velvyslanec na ministerstvo zahraničí, kde je mu oznámeno, že někteří diplomaté budou muset opustit svou misi. Je mu předána nóta, kde je všechno stručně popsáno. Velvyslanec poté dá lidem čas, aby se sbalili a odjeli. Není to nijak komplikované, je to docela fofr.“

VIDEO: Vyhoštění ruští diplomaté a jejich rodinní příslušnící opoustili Londýn

V Česku je oficiálně přes 50 ruských „diplomatů“

Podle Svobody to, kdo zemi opustí, určuje ministerstvo zahraničních věcí po konzultaci s Úřadem pro zahraniční styk a informace. „S naší celní rozvědkou sestaví seznam lidí, oznámí to jim a také velvyslanci.Tito lidé jsou označeni za osoby nežádoucí a určí se jim termín, do kterého musí opustit republiku. Druhý krok bude, že ruská strana udělá totéž,“ vysvětlil bývalý ministr zahraničí.

Z diplomatické listiny uveřejněné na stránkách ministerstva zahraničí vyplývá, že v současnosti působí na ruské ambasádě a ruských konzulátech v České republice více než padesát pracovníků.



Otrávení bývalého dvojího agenta Sergeje Skripala nervově paralytickou látkou Novičok 4. března v jihoanglickém Salisbury nařídil podle britského ministra zahraničí Borise Johnsona s nejvyšší pravděpodobností osobně ruský prezident Vladimir Putin. Kreml to rezolutně odmítá.

Británie kvůli událostem v Salisbury vypověděla ze země 23 ruských diplomatů, na což Moskva reagovala stejným krokem vůči britským diplomatům. Vypovězení Rusové opustili Británii v úterý, kdy se také sešla britská Národní bezpečnostní rada.