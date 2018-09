Nejsou to žádní zločinci, řekl Putin o Rusech obviněných z útoku novičokem

„Samozřejmě jsme se na to podívali, co je to za lidi, a víme, kdo to je. Našli jsme je,“ řekl Putin novinářům na tiskové konferenci ve Vladivostoku. „Ujišťuji vás, že nic zvláštního nebo kriminálního v tom není,“ dodal.

Londýn za pachatele útoku označil údajné agenty ruské vojenské rozvědky Alexandra Petrova a Ruslana Boširova. Ruský prezident na dálku oba údajné atentátníky vyzval, aby předstoupili před novináře. „Chci se na ně obrátit, aby nás dnes slyšeli. Ať se někam dostaví, předstoupí před sdělovací prostředky. Doufám, že se objeví a sami o sobě promluví,“ prohlásil Putin.

Bývalý ruský dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija byli v jihoanglickém městě Salisbury 4. března otráveni nervově paralytickou látkou novičok. Oba strávili dlouhé týdny v nemocnici, ale nakonec útok nervovou látkou přežili.

Londýn z útoku na Skripalovy obvinil Rusko. Podle premiérky Theresy Mayové šlo o operaci schválenou v nejvyšších patrech ruského státu. Moskva jakýkoli podíl na otravě odmítá, podle ní chybějí k obvinění Ruska jakékoli důkazy.



Britští vyšetřovatelé před týdnem zveřejnili jména a fotografie podezřelých Rusů. Podle policie 2. března přiletěli do Londýna z Moskvy a odva dny později dveře Skripalova domu postříkali vojenským jedem novičok, který do Spojeného království přepravili v lahvičce od parfému. Ještě ten den odlétli do Ruska. Mayová uvedl, že Boširov a Petrov pracují pro vojenskou tajnou službu GRU.

Po britském obvinění na adresu Petrova a Boširova se v ruských médiích objevily rozporuplné informace. Šéf zahraničního výboru horní komory ruského parlamentu Sergej Kosačov řekl, že nejde o ruské občany, ale možná britské herce.

Ruský server Fontanka informoval, že člověk jménem Alexandr Petrov byl na seznamu zaměstnanců státního podniku Mikrogen, který se zabývá výzkumem a vývojem imunobiologických preparátů. Podle státní televize RT ale jde jen o shodu jmen. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že zveřejněná jména ani fotografie podezřelých mu nic neříkají.