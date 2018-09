Tři dny v Anglii. Britové zmapovali kroky ruských agentů s novičokem

17:55 , aktualizováno 17:55

Dvojice Rusů podezřelých z pokusu o vraždu Sergeje Skripala a jeho dcery se na místo činu vydala celkem dvakrát. Nejdříve 3. března na „průzkum“, den na to s cílem dopravit nervově paralytickou látku novičok do Skripalova bydliště. Vyplývá to z harmonogramu akce, který zveřejnila britská policie.