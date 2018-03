Otrávit agenta Skripala mohl jediný výstřik z voňavky, říká odborník

Jak jsou tyto látky nebezpečné?

Bavíme se o podezření, že byla použita látka ze skupiny nazývané jako „novičoky“. V podstatě je to skupina potenciálních binárních nervově paralytických látek, vyvinutých někdy v osmdesátých letech v Rusku. Neoficiálně se o tom hovoří jako o třetí, potažmo o čtvrté generaci nervově paralytických bojových chemických látek. Jde o to, že by měly být a některé jsou i desetkrát účinnější než látka VX a samozřejmě rychlostí působení a rychlosti inhibování cholinesterázy (potlačují působení enzymu nutného pro fungování nervové soustavy, pozn. red.) to nebezpečí vlastně roste a u některých z nich je tento jev ireverzibilní, to znamená, že je nejde žádnou známou dostupnou léčbou zvrátit.

Jak je možné odhalit, že byl člověk něčím takovým zasažen?

Je to velmi obsáhlá otázka. V první řadě je to klasická nervově paralytická látka, to znamená, že má účinek na acetycholinesterázu. Zařadíme do tohoto klasickou cholinesterázovou reakci, na což máme detekční prostředky. A pak vlastně postupnými analytickými kroky se budou odhalovat jednotlivé substituenty na dané látce. Tak by se dala vyhodnotit celá struktura. Problém je v tom, že struktura je odhadovaná, takže ve své podstatě analýza bude vyžadovat mravenčí práci. V každém případě půjde látku identifikovat.

A umíte jako specializované armádní jednotka takovou látku odhalit, když když neznáme přesně její skladbu?

Ano, umíme.

Lze při dnešním stupni kontrol na letištích a na hranicích takovou látku nepozorovaně provést?

Vzhledem k toxicitě, pokud je to takové cílené použití, tak se bavíme o stopových množstvích. Když zabalíte do čehokoliv malou ampulku, nikdo to nikdy nezjistí. Bavíme se opravdu v řádech miligramů, pokud mi jde o intoxikaci jednotlivce.

Jak člověka touto látku otrávím?

Když se budeme bavit o konkrétním incidentu z Británie, vyloučil bych injekční podání nebo podání pod kůži jakýmkoliv prostředkem, kterým by se to tam dalo vpravit. I když intravenózně (nitrožilně, pozn. red.) by to bylo samozřejmě úplně nejúčinnější. Nejpravděpodobnější je v tomto případě vdechnutí nebo požití. Samozřejmě lze kontaminovat i nějaký předmět, u kterého víme, že s ním dotyčný přijde do styku. Při tom kontaktu, když víme, že látky pronikají přes kůži, se musí úměrně zvýšit množství látky. Už by to nebyly miligramy, ale gramy, ale i to je možný způsob. Ta škála je obrovská.

Takže klidně mi to někdo může vmíchat do kávy, když si v kavárně odskočím na toaletu?

To je jedna z variant. Druhou variantou je, že bude mít někdo látku rozpuštěnou v patřičném rozpouštědle a použije ji jako sprej, aerosolový rozprašovač. Vy to vdechnete. To je věc, kterou lze také jednoduše provést. Namíchá se to do standardního rozprašovače na voňavku, pak budu procházet kolem vás a stříknu vám to do obličeje.

Látka se smíchává až na místě před použitím?

Jsou to látky vyráběné pro binární munici. To znamená, že v případě bojového použití by byly dopravovány na cíl odděleně a došlo by ke smíchání v podstatě až při zasažení cíle. Při takovémto, řekněme, teroristickém použití, jsou ty možnosti obě dvě, tedy že došlo ke smíchání až na místě, nebo že byl rovnou připraven finální produkt.

Jak látka vypadá, je to nějaký prášek?

Většina nervově paralytických látek jsou kapaliny, samozřejmě je mezi nimi řada látek, které lze vyrobit v pevném stavu. Pokud se ale bavíme o tomto případě, předpokládal bych, že šlo o kapalinu.

Co říkáte na informace, že se této látce nedá bránit běžnými způsoby a ochrannými prostředky?

Úplně přifouknuté to není. I vzhledem ke své povaze pronikají ochrannými prostředky mnohem rychleji než standardní bojové chemické látky. Ochrana proti nim existuje, ale jen po kratší dobu. Závisí na daném ochranném prostředku. Můžeme pracovat se sílou toho ochranného obleku, jeho tloušťkou, s velikostí filtru atd. I v případě, že by byly podobné látky masivně použity, tak se tomu dá ochrana přizpůsobit.