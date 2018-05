Skotové pošilhávají po dalším referendu o nezávislosti. Kvůli brexitu

„Jakmile bude jasněji ohledně brexitu a budoucnosti vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií, znovu zvážím otázku načasování referenda o nezávislosti,“ prohlásila skotská první ministryně Nicola Sturgeonová v neděli pro televizi ITV.

Dodala, že její Skotská národní strana nebude blokovat žádné případné příští hlasování o brexitu. Obává se však, jaký by byl další vývoj, kdyby každá část Spojeného království hlasovala jinak, jak se to stalo v roce 2016.



List The Sunday Times v neděli napsal, že konzervativní poslanci britského parlamentu se připravují na možnost podzimních předčasných voleb. Mohla by je podle nich vyvolat slepá ulička, do níž se brexit může dostat. Pokud zákon o odchodu z EU utrpí v parlamentu další porážky, bude jedinou možností vyvolat hlasování o nedůvěře vládě premiérce Therese Mayové, řekl listu nejmenovaný konzervativní poslanec. To by nejspíš vyvolalo nové předčasné volby.



Skotský parlament minulý týden zamítl klíčový zákon britské vlády o odchodu z Evropské unie. Výsledek hlasování sice není právně závazný, ale podle britského tisku by mohl vyvolat v zemi vážnou ústavní krizi. Pokud by premiérka Mayová své plány na odchod z EU prosadila Skotsku navzdory, patrně by to posílilo tamní separatisty, kteří usilují o nezávislost.

O možnosti dalšího referenda o skotské nezávislosti Sturgeonová hovořila už letos v lednu s tím, že bude schopná se vyjádřit do konce roku až podle toho, jak se budou vyvíjet jednání mezi Británií a EU. Skotové už hlasovali o své nezávislosti v referendu v roce 2014, a tehdy jich většina byla pro setrvání Skotska v Británii. V referendu o brexitu si před dvěma lety většina Skotů přála setrvání Británie v EU (více jsme psali zde).