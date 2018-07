Školka jen pro někoho. Kolem velkých měst je problém najít volná místa

Ještě před deseti lety chodily děti z Drahelčic do školky v Rudné. Jenže Rudná a Drahelčice leží jen pár kilometrů za Prahou a počet obyvatel se za tu dobu znásobil. „Můj syn ještě chodil do Rudné, ta ale dnes nemá dost míst ani pro své vlastní děti a stejně jsou na tom i ostatní obce v okolí,“ říká starosta Drahelčic Jan Ruda.



Rodiče v Drahelčicích mají zkrátka smůlu. I když obec dostane dotaci na výstavbu nové školky pro 70 dětí, o kterou má už několik let zažádáno, místo bude maximálně pro děti tříleté. Dvouleté? „To je v našem okolí nereálný nadstandard. Maminky si mění bydliště. Máme i takové, které nás kvůli školce chtějí dát k soudu,“ říká Ruda.

O pár kilometrů dál to problém být nemusí. „V obcích, kde se snižuje počet obyvatel, nejen na Vysočině, ale i na hranici Středočeského kraje, tato možnost bude,“ říká Petr Halada, starosta Kamýka nad Vltavou a člen předsednictva Sdružení místních samospráv. Stát jim na umístění dvouletých do školek přispěje více než dřív.

Poslanci totiž vyšli vstříc obavám obcí, jako jsou Drahelčice, a schválený nárok na místo ve školce pro dvouleté od roku 2021 zrušili. Schválí-li novelu Senát (a nic nenasvědčuje tomu, že by řekl ne), školky si tak jako dnes budou moci samy říct, jestli dvouleté dítě přijmou.

Ministerstvo školství jim k tomu na rozdíl od minulých let slibuje vytvořit finanční podmínky. „Od září 2020 počítá vyhláška s možností zaměstnat ve třídách s dvouletými dětmi dalšího nepedagogického pracovníka financovaného ze státního rozpočtu. Povinné bude také snižovat počty dětí ve třídách,“ říká tisková mluvčí ministerstva školství Jarmila Balážová.

Míst pro dvouleté bude méně

Pro školky, kde je dětí méně, to bude další důvod, proč dvouletým otevřít dveře. Už teď jich není málo – v ukončeném školním roce jich do školek chodilo přes 45 tisíc.

Středočeského kraje, který vedle Prahy hlásí pravidelně nejvyšší přírůstky obyvatel, se to ale netýká. Letos tu přišlo k zápisům do školky 95 dvouletých dětí. „Zapsaných jich bylo 26,“ říká tisková mluvčí kraje Nicol Lenertová. Místo tu nemají často ani pro tříleté, natož pro méně početné třídy pro menší děti.

Navíc tříletých a starších dětí ještě přibude. „V roce 2021 očekáváme, že by ve věku od tří do šesti let mohlo být až 315 tisíc dětí,“ říká Balážová.

Podíl naplněných školek v jednotlivých krajích

Podle části poslanců by řešením mohly být dětské skupiny. „Mají jednodušší provozní podmínky, jejich založení je jednodušší,“ říká Halada. Je ovšem otázka, kdo by je zakládal. Že by to byly obce, to si Halada představit nedovede, spíš neziskové organizace nebo charity.



V současnosti jich ministerstvo práce a sociálních věcí eviduje 728 s kapacitou 9,5 tisíce míst pro děti od jednoho do šesti let. „Dětské skupiny navštěvují převážně děti mladší tří let, z celkově zapsaných jsou jich zhruba dvě třetiny,“ říká Barbara Hanousek Eckhardová z ministerstva práce.

Nových míst by v regionech, kde školky nestačí ani pro tříleté, musely vzniknout tisíce. Přitom není jisté, kdo by je platil. Zatím dostávají na každé dítě okolo osmi tisíc korun z evropských fondů, to ale k roku 2021 skončí. „Snažíme se zajistit financování ze státního rozpočtu,“ říká Hanousek Ekhardová.