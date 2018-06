Dvouletí jsou bez šance. Školky ve velkých městech pořád nestačí

Bydlí ve středních Čechách, školku mají v Praze. Je jedno kde, hlavní je, aby byla po trase do práce. Umístit totiž dítě do školky za Prahou je potíž. Proto mladé rodiny přehlašují dětem před zápisem na pár dní bydliště do pražských příměstských částí. „Je to obrovský problém, navíc si magistrát přeje, abychom děti losovali. Já losovat nebudu a jsem připravený jít do sporu,“ říká starosta pražských Běchovic Ondřej Martan. Obecní školka má 38 volných míst, přihlášek přišlo přes šedesát.



Jenže dostat potomka do školky není jen problém Prahy. Potíže jsou, jak ukázaly květnové zápisy, i v Brně, Plzni a desítkách obcí ve Středočeském kraji. A hlavně v okolí velkých měst nepomohlo ani to, že se počet tříd za posledních deset let rozšířil více než o čtyři sta padesát.

Každoročně jsou u zápisu neúspěšné tisíce dětí, podle statistik ministerstva školství to bylo v právě končícím školním roce přes třicet šest tisíc zamítnutých žádostí. „Nejčastější důvody jsou dva. Prvním je naplněná kapacita, druhým bývá skutečnost, že rodiče zapisují dítě do několika školek, aby zvýšili pravděpodobnost přijetí,“ vysvětluje Ondřej Andrys z České školní inspekce. „Což ovšem neznamená, že tyto děti nakonec k předškolnímu vzdělávání někde nenastoupily,“ doplňuje. Odmítnutí pak nejčastěji odcházejí do soukromých školek, jeslí nebo zůstávají doma.

Mateřinky jsou přeplněné

Dlouhodobě řeší kapacity v okresech Praha-východ a západ, ale hranice potíží dosahuje podle výkonného ředitele Svazu měst a obcí a starosty Velkého Oseku Pavla Drahovzala až šedesát kilometrů hluboko do Středočeského kraje. „Teď se daří umisťovat čtyř- i tříleté, ale velký problém očekáváme s rokem 2020 a příchodem dvouletých,“ říká starosta Drahovzal.

Po květnovém zápisu bude většina mateřinek naplněna i v Prostějově v Olomouckém kraji. „Celkem evidujeme 468 zapsaných dětí, volných míst je 413,“ uvádí vedoucí odboru školství prostějovského magistrátu Petr Ivánek. V jihomoravské metropoli se objevil i případ, kdy se losovalo i mezi dětmi ze spádové oblasti, šest jich nakonec neuspělo.

Jistotu místa mají totiž podle loňské novely školského zákona jen pětiletí, nastupují povinně. V září vznikl nárok na přednostní přijetí i čtyřletým, na podzim se přidají tříletí. Novela vymezila i spádové oblasti.

Podle ministerstva školství situace, kdy ředitelé nepřijmou všechny děti z této oblasti, svědčí o tom, že obec špatně vymezila obvod, nezohlednila kapacity, a roli hraje i znalost demografických podmínek. „Případně může situace svědčit o tom, že obec nereaguje odpovídajícím způsobem na změny v počtu obyvatel v příslušném obvodu,“ uvedlo tiskové oddělení.

Dvacet tisíc dětí, které ředitelé loni odmítli, bylo dvouletých. Ti zatím nárok na přijetí nemají, už letos jich ale podle odhadů v září do mateřinek nastoupí až 45 procent z populace. Zákonný nárok na přednostní přijetí dvouletých, kteří teď přicházejí na svět, vznikne za dva roky. A starostové, jako zřizovatelé školek, upozorňují, že místa mít nebudou.



„Řeknu kacířskou myšlenku. Mnoho starostů čeká na to, že to osvícená Sněmovna zruší. Kdybychom chtěli vzít i dvouleté, sedm už jich dnes neumístíme. Myslím, že 60 procent obcí to nezvládne. Problém bude kolem každého většího města,“ odhaduje starosta Kamýku nad Vltavou a člen Sdružení místních samospráv Petr Halada. Jen ve středních Čechách jsou projekty za miliardu už se stavebním povolením, chybí však peníze.

V Praze vzniklo za poslední čtyři roky patnáct set nových míst, ale nemusí to stačit. „Pokud bychom počítali i s umístěním dvouletých dětí, měla by problém většina městských částí,“ říká radní pro školství Irena Ropková. „Ve stávajících mateřských školách bude s přijímáním dvouletých dětí problém,“ potvrzuje vedoucí odboru školství z magistrátu v Hradci Králové Alena Synková.

Ale nejen finance na nové školky či úpravy tříd zahrnující třeba sprchy, nižší umyvadélka či záchodky jsou příčinou obav. Novela říká, že s každým dítětem mladším tří let se počet dětí ve třídě snižuje o dvě, nanejvýš pak o šest. A to jsou místa, která mohou chybět. „Pokud pak třídu nemůžete naplnit na možnou kapacitu, je to potíž,“ říká Jana Ságlová, vedoucí odboru školství městské části Prahy 4, jež zřizuje 39 mateřinek.

Novela leží ve Sněmovně

Současný ministr školství v demisi Robert Plaga MF DNES potvrdil, že je připraven o věci diskutovat. „Přikláním se k tomu otevřít debatu o tom, zda je nutné zřizovatelům direktivně určovat další povinnosti. Myslím, že terén a čísla dokazují, že to funguje i bez této tvrdé podmínky,“ uvedl Plaga.

Záměr přijímat dvouleté kritizuje dlouhodobě předseda sněmovního výboru pro vzdělávání Václav Klaus mladší. Jeho návrh na zamítnutí přednostního přijímání dvouletých čeká ve Sněmovně na druhé čtení. „Šance vidím dobré. MŠMT s tím nemá problém,“ věří si Klaus ml.