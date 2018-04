Sedím a dávám pozor, opisoval žák padesátkrát. Trest pedagogy zaskočil

Písemný trest byl uložen žákovi jedné středočeské základní školy. Jeho teta Karin Marques, která je shodou okolností také učitelka, pak zveřejnila fotografii na internetu. Jméno školy, do které její synovec chodí, uvést nechtěla.

„Tento trest není z roku 1957, ale z dubna 2018. Učitelská platforma vznikla právě proto, aby tyto zločiny na dětech už nebyly,“ komentovala příspěvek.

„Byla jsem v šoku, že se něco takového stále objevuje. Bylo by to úsměvné, kdyby se to stalo jednou, ale v dané škole jsou podobné poznámky běžné. Pokud žák v mojí třídě porušuje pravidla, promluvíme si o tom s celou třídou. Vysvětlím jim například, že se musí přihlásit a počkat, až dostanou slovo. Ale takový trest se míjí účinkem, není to v souladu s poznatky pedagogiky ani psychologie. Je nezbytné takové situaci předcházet a dávat žákům dostatečný prostor být aktivní,“ říká Marques.

„Původně jsme si mysleli, že se tyto tresty již nedávají, ale po zveřejnění fotografie jsme zjistili, že to neobvyklé není. K podobným selháním učitele dochází podle nás z bezradnosti konkrétního učitele v situaci, ze které nevidí žádné jiné východisko,“ komentovala pro iDNES.cz postih předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.



Dodala, že je potřeba dostat na fakulty výuku strategie řízení třídy a posílit praktické didaktické metody. „V neposlední řadě se jako učitelé musíme pokoušet proti podobným praktikám stavět ve svých sborovnách a třídách,“ uvedla Mazancová.

Jako v Simpsonových, žertovali učitelé

Příspěvek zaskočil i další pedagogy. „Není to náhodou vzpomínka na minulé století?“ napsal na Facebook v nadsázce Josef Zemek.

Jiní kantoři si z trestu dělali legraci s odkazem na seriál Simpsonovi, v jehož úvodní znělce je trestání žáka opisováním zadání posměšně vyobrazeno.

„Trestání žáků ze strany učitelů není zákonné. Neznám předpis, který by školám umožňoval trestat žáky. Škola není žádná trestající instituce, škola má vzdělávat a tento proces je povinna ze zákona hodnotit,“ říká ředitel Základní školy Lázně Bělohrad Jaroslav Jirásko.

Součástí třídních a školních pravidel podle něj může být určitá sankce, ale musí ji akceptovat všichni včetně potrestaného žáka a měla by mít vzdělávací efekt. „A to opisování formulací rozhodně není. Učitel nesmí vystupovat jako ten, kdo má moc, a dávat ji najevo nesmyslnými šikanózními projevy vůči žákovi,“ dodal Jirásko.

Učitel může „trestat“ žáky podle školního řádu

Podle ministerstva školství může ředitel školy nebo učitel uložit výchovná opatření v podobě pochvaly či kázeňského opatření, konkrétní podmínky pak stanovuje školní řád.

„Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy dalších kázeňských opatření a podmínky pro udělování a ukládání těchto dalších kázeňských opatření a pochval nebo jiných ocenění,“ uvedla mluvčí ministerstva školství Jarmila Balážová.

Stejně tak je podle ní v kompetenci školy zadávání úkolů. „Pedagogický přístup i konkrétní úkoly může volit učitel. Platí, že rozsah zadávaných úkolů musí být přiměřený, nejedná se primárně o „trest“, ale o pedagogický nástroj,“ dodala Balážová.

