Skauti jdou s dobou. Do lesa chodí s GPS a učí se poznat fake news

V posledních letech se rozmáhají moderní tábory pro děti, které se chtějí stát youtubery, být úspěšnými na Instagramu nebo se zdokonalit v počítačové hře Minecraft.

Oproti tomu se zdá tábor nedaleko středočeských Hříměždic, kam přijel skautský oddíl z Říčan u Prahy, jako návrat do minulosti. Tábořiště tvoří několik týpí, stanů s podestou, polní kuchyně a jednoduchá sprcha s lavorem na umytí.

Všechno si skauti postavili sami, vodu vozí v barelech, vaří na kamnech a rozdělat oheň mohou také v týpí, které mají otevřenou špičku. Elektřina na táboře není, pokud skauti potřebují, mohou ji využít na nedalekém statku.

Ačkoliv zde vedoucí předávají dětem klasické skautské dovednosti, jako je vázání uzlů, rozdělání ohně, historie skautingu či orientace v terénu, i oni přiznávají, že už i ve skautu se odráží moderní doba.

„Skauting se snaží jít s dobou a nezaspat příležitosti moderního pokroku tak, aby z toho přitom nevypadly původní skautské dovednosti a principy, jako je práce v týmech, naučit se o sebe postarat, pomoct si navzájem a podobně,“ říká zástupce vedoucího tábora Alžběta Müllerová.

Nové je například používání GPS místo kompasů, učení se bezpečnosti na internetu, rozpoznání falešných zpráv v médiích od pravdivých, finanční gramotnosti nebo například geocaching, akrobatická jóga či návštěva výstav. Umí ale také naplánovat výpravu pomocí aplikace na mobilu.

„Tato témata a nové aktivity se objevují ve skautských časopisech, kluci a holky se s nimi setkají v rámci plnění takzvaných Stezek (příručka s úkoly, která je provází na cestě všestranného osobního rozvoje) nebo třeba v programu Skautských institutů,“ říká mluvčí skautů Barbora Trojak.

Dřív skauti chodili zásadně ve stejnokrojích, děti na táboře ale mají barevná trička i džíny. O tom, že jsou skauti, svědčí jedině šátky, které mají kolem krku.

„Kroje máme s sebou, ale využíváme je jen při slavnostních příležitostech, třeba když vztyčujeme vlajku nebo pálíme závěrečný oheň,“ vysvětluje nám jeden z táborníků.

„Děláme svět lepším“

Přestože se podoba skautu pomalu proměňuje, děti se shodují na tom, že je táhne právě to, že mohou být pořád venku a učit se novým věcem. „Je to tady úplně jiné než doma, kde jenom sedím u počítače, určitě to pozitivně ovlivňuje můj život,“ říká jiný táborník.

„Skauti se snaží dělat svět lepší, třeba slibem se zavážeš, že se budeš snažit se chovat dobře a když bude příležitost, uděláš dobrý skutek,“ ocenily také děti.



Podle Trojak mají děti o skaut zájem, protože jim přináší dobrodružství i atraktivní program, nové výzvy a společenství kamarádů, se kterými budují pevné vztahy. „Mnozí mladí skauti a skautky proto označují skaut za svou druhou rodinu,“ říká.

A možná právě to je důvod, proč rodiče čím dál častěji děti do skauta přihlašují. Za posledních dvanáct let přibylo 20 tisíc nových skautů. Organizace nyní čítá přes šedesát tisíc členů a zájemců přibývá, od roku 2006 skaut zaznamenal padesátiprocentní nárůst členské základny. Některé klubovny jsou proto plné a nemohou nabírat nové členy. Například ve středisku Lípa Říčany je naplněný stav.

Skaut pomáhá při hledání práce

Skauting ale pomáhá lidem i při hledání práce. „Zaměstnavatelům může zmínka o skautingu v životopise naznačit, že mají před sebou uchazeče s určitým morálním profilem - člověka, který je slušný, pracovitý a zodpovědný.

Ve skautu se kluci a holky učí, jak být aktivní a samostatní, přebírat odpovědnost, fungovat v týmu, nebát se, plánovat a organizovat, řídit tým nebo akci, poučit se z chyby, dát zpětnou vazbu, pracovat samostatně na svém rozvoji - a mnoho zaměstnavatelů to dobře ví,“ říká Trojak.

Skautské tábory v číslech Skauti každoročně pořádají nejvíce táborů v Česku.

Během letošních prázdnin jich proběhne více než tisíc a vyrazí na ně přes 30 tisíc dětí .



a vyrazí na ně . Průměrná cena skautského tábora se pohybuje mezi 800 a 1000 Kč za týden.



za týden. Skautské tábory vedou zkušení vedoucí, kteří složili tzv. vůdcovskou zkoušku, akreditovanou u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a mají kvalifikaci Zdravotníka zotavovacích akcí.

Ředitelka personální agentury Callis Inter Helena Mikulínová je sama skautkou a když přijde na pohovor jiný skaut, přihlíží k tomu.



„Skauti si osvojí jak mnoho znalostí, tak principů chování i schopnosti dosáhnout cíle přes překážky, a proto si umí většinou poradit v mnoha situacích, ať již v osobním či profesním životě. Jsou to většinou lidé korektní s tahem na branku. Takže když vidím, že má uchazeč v životopise uvedeno, že je skaut, přihlížím k tomu, protože vím, co mi skauting dal a jaké principy se snaží skauting ve skautech zakotvit,“ říká Mikulínová.

„Ve skautských týmech si mladí lidé udělají vlastně takovou manažerskou maturitu – pracují s termíny a úkoly, učí se motivovat ostatní, hledat jejich silné i slabé stránky nebo ideální roli ve skupině. Hodně se naučí také při komunikaci s rodiči. Umění přemýšlet o tom, co říkáte, i o tom, co vaše protistrana vlastně slyší, to se nepochybně hodí téměř v jakémkoli zaměstnání. Toto všechno se dá u pohovoru takzvaně prodat,“ podotýká personální ředitel firmy RACOM Vítek Koutenský.

Pokud se někdo chce stát skautem, musí kontaktovat lokální klubovnu a zjistit, jestli má ještě místo. Přidat se mohou děti i dospělí. Člen, který pochopí skautské hodnoty, po nějaké době splní skautský slib, čímž se stane skautem na celý život.



„Kdo se jednou stane skautem, už jím zůstane, je to filosofie, kterou si s sebou nesete celý život. Nejde o to, jestli nosíte kroj, ale o způsob přemýšlení, hodnoty, které zastáváte. Například když jsem na nějaké akci, často se začnu bavit s cizími lidmi, a až později zjistím, že to jsou skauti. Přitahuje nás to k sobě, jsme jedna komunita,“ dodala Müllerová.