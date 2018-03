Že děti tráví čas jen u počítače? Počet českých skautů neustále roste

Tento čtvrtek uplyne 50 let od krátkodobého obnovení Junáka v době takzvaného Pražského jara, s nástupem normalizace ale přišel další zákaz. Skauti mohli naplno obnovit svou činnost až po roce 1989. Základem skautské činnosti, který se léty nemění, je všestrannost, samostatnost, kamarádství a spolupráce v týmu založená na fair play.

„Skautský program ale neustále inovujeme, aby byl současný, zajímavý a atraktivní. Neutuchající zájem dětí a důvěra rodičů jsou pro nás velkým závazkem. Výzvou do budoucna pro nás jistě budou kapacity oddílů, které souvisí s dostatkem dobrovolných vedoucích,“ uvedl starosta Junáka Josef Výprachtický.

Za posledních 12 let přibylo v Česku 20 000 skautů. „V České republice v současné chvíli funguje 2147 skautských oddílů, které každoročně uspořádají více než 1000 táborů pro bezmála 30 000 dětí. Členů je dohromady 60 522, z nichž je 41 083 dětí a mladých do 18 let. Meziroční nárůst byl loni nejvyšší od roku 2006, šlo o 2682 nových členů a členek,“ řekla ČTK mluvčí skautů Barbora Trojak.

Důvodů, proč se skautingu v Česku daří, je několik. V první řadě se těší důvěře rodičů, z nichž mnozí byli v dětství sami skauti a nyní chtějí dopřát podobné zážitky potomkům. „Na rozdíl od kroužků zaměřených na výkon nebo na jednu konkrétní činnost skaut poskytuje prostředí, které je schopné přijmout jakékoliv dítě - ať má mimořádný talent, nebo je plaché či trochu nemotorné,“ říká mluvčí.

Lákadlem je také program, který je atraktivní i pro současnou „počítačovou“ generaci - tradiční aktivity typu lasování, vaření na ohni či uzlování doplňují moderní sporty či práce s GPS navigací. Celotáborové hry už nejsou jen o indiánech či rytířích, skauti teď na táborech zažívají i dobrodružství Harryho Pottera, Pána prstenů či komiksových hrdinů.

Skauting by nefungoval bez stovek dospělých dobrovolníků, vedoucí přitom musí složit zkoušku akreditovanou ministerstvem školství. Za unikátní považují skauti svůj přístup k dětem. „Ve skautu necháváme holky a kluky, aby si maximum věcí zařídili sami a vyzkoušeli na vlastní kůži. Stavíme je do reálných životních situací, v nichž si můžou vyzkoušet, co všechno zvládnou, dáváme jim důvěru a oni si tak vytváří zdravé sebevědomí,“ uvedla zpravodajka skautské organizace pro program Denisa Sochorcová.

Skauting vznikl roku 1907 v Anglii, zásluhou učitele A.B. Svojsíka se ještě za dob Rakouska-Uherska dostal do českých zemí. K jeho popularitě přispěl spisovatel a dlouholetý skautský vedoucí Jaroslav Foglar. Dějiny českého skautingu odrážejí pohnutou historii země ve 20. století - v době nacistické a komunistické totality byl Junák zakázán, po návratu demokracie vždy znovu obnoven. Ke skautským myšlenkám se hlásí i mnozí umělci, politici, vědci, spisovatelé či sportovci.