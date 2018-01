Schulz nechce strop pro příjem běženců, varoval před pravicovou vlnou

Pravicová vlna v Evropě Předseda SPD Martin Schulz na sjezdu hovořil rovněž o pravicových tendencích v Evropě. „Evropou se prohnala pravicová vlna. Podívejte se na vládu ve Vídni, podívejte se do Prahy, podívejte se do Varšavy, podívejte se do Budapešti," nechal se slyšet Schulz. Pokud jde o Česko, tak zřejmě narážel především na volební úspěch hnutí ANO, které je v Německu vnímané jako pravicově populistické, a Svobody a přímé demokracie, kterou řada zdejších odborníků a komentátorů považuje za krajně pravicovou. „Tato pravicová vlna v Evropě může být zastavena německou vládou, která se k demokracii, lidským právům, svobodě a Evropě přihlásí tím, že SPD vstoupí do této vlády," míní Schulz.