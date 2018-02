I porážka patří k životu, kritizoval Zaorálek, že Sobotka nepřijel na sjezd

Ještě před pár měsíci tvořili Zaorálek, Sobotka a exministr vnitra a kandidát na předsedu ČSSD Milan Chovanec triumvirát a společně tak přivedli stranu k propadu na 7 procent.

„Je to rozhodnutí pana Sobotky, čekal bych, že jako premiér přijede a že tady složí účty za dobu, kdy vedl vládu a sociální demokracii. Určitě mu nikdo nechtěl trhat hlavu,“ řekl bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek.

Sjezd začal a novináři byli jen na malou chvíli vykázáni za dveře. Původní návrh, že přítomni budou moci být jen při vystoupení prezidenta Miloše Zemana, kterého pozval na sjezd dosavadní úřadující šéf strany Milan Chovanec, a na projevy osmi kandidátů na předsedu, na sjezd neprošel. Delegáti to odmítli.

Zaorálek se postavil proti tomu, aby šla ČSSD do vlády. „Já jsem zaujatý, člověk těžko nese, že s někým sedíte ve vládě a on o vás potom řekne, že jste ukradli lithium, že to je lup za bílého dne a že jste si nacpali kapsy, tohle já nedokážu jen tak přejít,“ řekl poslední volební lídr Zaorálek. A jaké vlastnosti by podle něj měl mít nový šéf strany? „Empatie, velkorysost, oddanost lidem, to jsou nejdůležitější vlastnosti,“ uvedl Zaorálek.

„My jsme řekli před volbami, že nepůjdeme do vlády s trestně stíhanou osobou a myslím, že bychom na tom měli trvat,“ prohlásil bývalý brněnský primátor Roman Onderka, který se chce stát prvním místopředsedou strany.

Pro radikální obměnu vedení strany se vyslovil Hašek. „Měl by to být kompletně nový tým, který by teď sociální demokracii vyvedl z obrovské krize,“ řekl Hašek. A nový předseda? Měl by to být podle něj být člověk se zkušeností z komunální, z regionální politiky.

Takovou charakteristiku splňuje podle několik z osmi kandidátů. Jedním z nich je podle Haška bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola, který spolu s ním a s několika dalšími členy založil v lednu platformu Zachraňme ČSSD, která ihned vyzvala k podpoře Miloše Zemana v přímé volbě prezidenta.