Analytik Kotrba napadl na sjezdu ČSSD dva bezdomovce. V rozhlase končí

Kotrba podle několika očitých svědků odstrčil dva bezdomovce, kteří po něm chtěli drobné, a poté jim nastříkal do obličeje pepřový sprej. O činu informovala jako první novinářka A2larm Apolena Rychlíková, podle které byl útok bezdůvodný a agresivní.



Vedení sociální demokracie vzápětí nechalo Kotrbu ze sjezdu vykázat. „Takové jednání ČSSD na svých akcích netoleruje a nebude tolerovat a ve chvíli, kdy jsme si ověřili veškeré informace o konkrétním incidentu, tak bylo rozhodnuto, že Štěpánu Kotrbovi bude odebrána akreditace, na základě které byl na sjezdu,“ řekl iDNES.cz mluvčí ČSSD Mikuláš Klang.



Incidentem se v pondělí zabývalo vedení rozhlasu. „Český rozhlas s analytikem Štěpánem Kotrbou přerušil externí spolupráci. Incident v Hradci Králové považujeme za jeho osobní selhání. Jeho reakce byla nepřiměřená a poškodila dobré jméno Českého rozhlasu,“ uvedl odpoledne mluvčí veřejnoprávního média Jiří Hošna.



„Územní sdružení Syndikátu novinářů ČR pro Prahu a Středočeský kraj odsuzuje agresivní chování politického aktivisty Štěpána Kotrby, který dlouhodobě zneužívá novinářské profese k prosazování svých vlastních zájmů,“ uvedli zástupci syndikátu novinářů na Twitteru.

Poche: Myslel jsem, že je to voda ve spreji

Kotrba se na Facebooku hájil, že byl napaden a pouze se bránil, nicméně jeho tvrzení je v rozporu s verzí očitých svědků. Mezi nimi i europoslance Miroslava Poche, který stál v době incidentu přímo vedle Kotrby.



„V okolí vchodu stálo skoro třicet lidí a všichni to viděli. Rozhodně pana Kotrbu nikdo nenapadl. Jeden z nich chtěl cigaretu nebo drobné a ve chvíli, kdy pan Kotrba se s ním začal hádat nebo ho odstrkávat, tak ten druhý přišel a říkal mu, ať to nedělá,“ sdělil iDNES.cz Poche s tím, že ze strany dvojice mužů nedošlo k žádnému kontaktu.



„Chvíli jsem nechápal, co se děje, protože jsem nikdy neviděl nikoho, kdo by měl v kapse pepřový sprej. Nevěděl jsem ani, že něco takového existuje, takže v první chvíli jsem myslel, že je to ústní voda nebo voda ve spreji, takže jsem netušil, o co jde. Až když ti lidé začali hodně křičet, mi došlo, že to není běžná záležitost,“ dodal Poche s tím, že v první chvíli vůbec nevěděl, jak na to reagovat.



Následně oběma mužům pomohl. Umožnil jim vstup na sjezd, aby si na toaletách mohli vymýt sprej z očí. Poté jim sehnal ještě vodu na pití a kávu. Oba muži byli i přesto podle něj dlouhou dobu „mimo“, protože sprej je zasáhl zblízka.

Server iDNES.cz se pokoušel od Kotrby získat delší vyjádření, měl však vypnutý telefon.

Incidentem se zabývá hradecká policie, jak iDNES.cz řekla její mluvčí Iva Kormošová. Upřesnila, že ačkoli policisté nepřijali žádné trestní oznámení a potyčka nastala v době jejich nepřítomnosti, na základě poznatků na sociálních sítích a zpráv v médiích se incidentem začali zabývat. „Je to ve fázi prověřování,“ uzavřela Kormošová s tím, že dosud nebyla stanovená ani trestněprávní kvalifikace.