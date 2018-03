V Česku loví ovečky utajená korejská sekta, vyvolené vábí na apokalypsu

Začátkem února se na pražském Václavském náměstí naskytla kolemjdoucím zvláštní podívaná. Asi čtyřicet mladých Čechů oděných do černého oblečení a stejně barevných škrabošek zde utvořilo pečlivě seřazený zástup ve tvaru čtverce. Následoval emotivní projev, zpěv i tance. Shromáždění protestovali proti způsobu, jakým 9. ledna údajně zahynula Korejka Koo Ji In.

Pražané i turisté tak mohli na vlastní oči vidět české členy jihokorejské církve Sinčchondži. Tato podivnou ideologií obestřená organizace vznikla v roce 1984 v Jižní Koreji a dnes má podle odhadů na celém světě 170 tisíc členů. Převážně v Koreji, ale stoupence získala i v řadě dalších zemí včetně České republiky, kde se k ní hlásí desítky lidí.

„Doposud se Sinčchondži dařilo v Česku každoročně zdvojnásobovat počet členů. Jejich věk se pohybuje mezi dvaceti až čtyřiceti lety s pár výjimkami, průměr je určitě pod třicet let,“ říká Petra S., která má s fungováním této církve v České republice osobní zkušenost a nepřeje si uvést své pravé jméno.

Korejské církve obviňují Sinčchondži z podivných praktik

Zpět ale k smrti Koo Ji In. Podle letáčku, který protestující rozdávali, dívka zemřela kvůli chování pastorů Křesťanské rady Koreje (CCK), které si rodina Koo Ji in za úplatu najala, aby jejich dceru unesli a vrátili do její původní církve. Tyto praktiky nejsou podle stoupenců Sinčchondži v Jižní Koreji nic neobvyklého a často je doprovází psychické i fyzické týrání. A právě to se mělo stát osudné Koo Ji In.

O případu ale nelze na internetu najít jedinou seriózní a ověřitelnou zmínku. Informují o něm totiž výhradně organizace a weby, které jsou spojeny s církví Sinčchondži, nebo média, která od nich zprávu převzala.

Osvědčený recept: zaslíbený vůdce a konec světa V čele Sinčchondži stojí prezident a „zaslíbený pastor“ Jihokorejec Man Hee Lee, jehož příchod byl podle církve zaslíben textem Nového zákona stejně, jako byl zaslíben příchod Ježíšův ve Starém zákoně. Jedinečnost Man Hee Leea údajně spočívá v tom, že on jediný je schopen správně rozluštit Bibli, která je podle něj zakódovaným textem. Podle Leea už skončil čas všech ostatních církví a věřící teď mají vyhledat Bohem zaslíbeného pastora, tedy jeho samotného, připojit se k tisícům věřících ve dvanácti kmenech „nového Izraele“ a stát se součástí nového stvoření. Podobně jako další sekty tak Sinčchondži aktivně pracuje s předzvěstí konce světa. S příchodem apokalypsy budou prý stoupenci Sinčchondži vládnout tisíc let velkému zástupu příznivců této církve, zatímco ti, kdo toto učení odmítli, zahynou v „jezeře, kde hoří síra“. Zdroj: Nové nebe na zemi (časopis Dingir)

Těžko tedy říct, jestli se případ Koo Ji In skutečně odehrál tak, jak jej předkládají stoupenci Sinčchondži. Pokud jsou však informace pravdivé, podle religionisty Zdeňka Vojtíška z Karlovy univerzity nápadně připomínají „zápas se sektami“, který se ještě nedávno odehrával i na Západě.

„V západních společnostech se od 70. do 90. let 20. století ilegálně prováděla nezákonná a nevědecká procedura, takzvané deprogramování. Je tedy možné, že něco podob­ného se děje i v Jižní Koreji,“ říká Vojtíšek, který na působení církve Sinčchondži v ČR upozornil (více čtěte například zde a zde).

Misie Sinčchondži, kterou ostatní církve považují za agresivní a kvůli zatajování své identity i otevřeným lžím za podvodnou, podle něj skutečně může vytvářet napjatou společenskou atmosféru. „V ní je docela dobře možné si představit i existenci takové procedury,“ myslí si Vojtíšek.

Z podivných praktik při získávání členů ale tradiční korejské církve naopak obviňují právě stoupence Sinčchondži. Tato církev totiž do značné míry připomíná jiné organizace, které se odborníci nezdráhají označit za sekty.

Církev Sinčchondži začala své zástupy rychle rozšiřovat po roce 2000 a ač teď vystupuje proti násilné konverzi, sama své stoupence získává velmi propracovaným způsobem. Stejně postupuje i nyní v Česku, kde podle Vojtíškova odhadu působí zhruba tři roky.



Nenápadné lákání nových členů

Misionáři Sinčchondži zpravidla začínají konverzaci pozváním ke studiu Bible, převážně knihy Zjevení. K těmto kontaktům dochází obvykle ve sborech stávajících protestantských církví. Misionáři zpočátku zamlčují příslušnost k Sinčchondži, zaštiťují se organizacemi s názvy jako Global Christian Leadership, které ale zřizuje právě tato korejská církev.

„Učení církve se tak zájemce dozvídá postupně a aniž by od počátku věděl, že se jedná o Sinčchondži. Misii podporují různé společenské akce jako například grilování nebo káva nad Biblí,“ vysvětluje Vojtíšek. Celý proces završí vyplnění formuláře v korejštině, kterým věřící potvrdí své členství v Sinčchondži. Církvi pak odvádí desátky (přibližně desetinu svého příjmu) a očekává se od něj, že se sám stane misionářem. A koloběh pokračuje dál.

„Lidé, kteří se připletli do biblického studia Sinčchondži, jsou většinu večerů všedních dnů zaneprázdněni a mají za úkol před ostatními mlžit, co přesně dělají. Organizace se jim pozvolna snaží zaplnit většinu volného času svými vlastními aktivitami,“ popisuje Petra S.

Členové církve (většinu jich tvoří ženy) podle ní nakonec žijí v bublině, ve které se často nemusí starat o běžné, každodenní záležitosti. „Když nechtějí, nemusí ani pracovat, za předpokladu, že se oddají organizaci. Tajně věří, že zachraňují svět,“ dodává.

Před působením misionářů Sinčchondži v Česku i jejich zastíracími taktikami varovaly na začátku března ve společném prohlášení Česká evangelikální aliance a Křesťanská misijní společnost.

Církev se schovává za spřízněné organizace

Ani zmíněná demonstrace na Václavském náměstí se nekonala pod hlavičkou Sinčchondži a bez znalosti věci se dá jen těžko najít přímé spojení mezi touto církví a organizátory akce. „Písemný důkaz samozřejmě nemám, ani nic takového asi neexistuje, ale demonstraci nepochybně připravili i provedli aktivní členové pražského společenství církve Sinčchondži,“ uvádí Vojtíšek.

Jedna z hlavních organizátorek happeningu na Václavském náměstí pomáhá i s přípravou shromáždění na podporu „Deklarace míru a ukončení válek“, které proběhne ve středu 14. března v Praze.

Je to první akce, kterou v Česku pořádá organizace Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL, v češtině Nebeská kultura, světový mír, obnova Světla), kterou v roce 2013 založil prezident Sinčchondži Man Hee Lee.

Organizace HWPL církvi slouží převážně k pořádání konferencí a společenských či sportovních akcí, pomocí kterých získává Sinčchondži kontakty mezi veřejně známými osobnostmi a politiky.

Redakce iDNES.cz zná jméno této ženy, která se podílí na organizaci obou akcí. Na přímý dotaz, zda demonstraci na Václavském náměstí pořádala na přání církve Sinčchondži však odpověděla zamítavě.



„O tom vůbec nic nevím, vážně se omlouvám. Tuhle informaci nemám. Jsem zdravotní sestra a zabývám se bezprávím. Pokud se děje něco takového, tak mě to opravdu zajímá, ale už nevidím do pozadí. Snažila jsem se pouze rozšířit povědomí o té slečně, protože to mě opravdu zasáhlo a mělo by to myslím zasáhnout každého, kdo o tom trochu přemýšlí,“ uvedla žena.